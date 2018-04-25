Неизвестный напал с ножом на людей около французского Версаля, двое погибших

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Неизвестный вооруженный ножом человек утром 23 августа напал на людей во французской коммуне Трап, расположенной близ Версаля. При этом он выкрикивал мусульманские лозунги.

Жертвой атаки на улице Камилии Клодель стали два человека, еще один получил серьезные ранения, сообщает Le Figaro со ссылкой на Twitter префектуры департамента Ивлин, где расположена коммуна. Сначала преступник забежал в здание, окруженное полицейскими, затем вышел, выкрикивая «Аллаху Акбар», и был застрелен правоохранителями.

В настоящее время полицейская операция завершена, полицейский спецназ не был задействован, уточняют в префектуре.

По данным источника газеты Parisien , напавшему было 30 лет. Вместе с тем телеканал BFM TV сообщает его год рождения — 1982.

Телеканал также передает со ссылкой на данные, полученные от полиции, что погибшими являются мать и сестра нападавшего.

Сообщается, что в 2016 году назад мужчина был осужден за оправдание терроризма и внесен в электронную базу полиции радикалов-исламистов. Однако, по сведениям BFM TV, эта информация не является точной и в настоящее время проверяется. Также с убитого сняты отпечатки пальцев, чтобы проверить, соответствуют ли найденные при нем документы его личности. Полиция призвала СМИ не делать поспешных выводов на основе происшедшего.

Пока неясно, идет ли речь о теракте. Сообщается, что, хотя напавший и кричал «Аллаху Акбар», на данный момент наиболее вероятной причиной нападения считается бытовой конфликт.

При этом Le Figaro со ссылкой на AFP сообщает, что ответственность за нападение взяло «Исламское государство»*.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колломб в своем Twitter выразил соболезнования жертвам нападения и их близким.

Глава МВД Франции считает вероятной версию психического заболевания убийцы

Глава МВД Франции Жерар Колон признал возможной версию о том, что напавший на людей человек являлся психически больным, сообщает BFM TV .

«Мы проанализировали в Трапе ситуацию совместно с прокурором Парижа и прокурором Версаля и на данный момент можем констатировать, что преступник, судя по всему, страдал от сильного психического заболевания», — заявил министр. (Перевод по ТАСС.)

Он сообщил, что в четверг утром преступник вошел в дом своей матери и ударами ножа убил ее и свою сестру. «Третий человек, получивший ранение, к этой семье не имеет отношения», — рассказал Жерар Колон.

«Совершив убийство, преступник, вооруженный ножом, вскоре вышел на улицу и не пожелал при этом подчиняться тем приказам, которые отдавали полицейские. В результате они открыли огонь из оружия, чтобы предотвратить дальнейшие возможные нападения. Преступник от полученных ран скончался», — уточнил министр. В то же время он подтвердил появившиеся в СМИ данные о том, что преступник уже числился в электронной базе данных полиции как человек, пропагандировавший терроризм.

«Тем не менее мы склонны считать его скорее психически больным, чем сторонником радикальных исламистских идей, готового выполнять приказ, отданный ему террористической организацией», — добавил глава МВД. Он сообщил, что по факту произошедшего прокуратурой Версаля инициировано расследование. На данный момент, уточнил он, преступление не квалифицировано как теракт.

По данным телеканала, преступника зовут Камель и ему 36 лет. В 2017 году он подал в полицию жалобу по поводу раздела наследства, но она была отклонена. Этот человек был известен полиции как употребляющий наркотики и алкоголь, психически неустойчивый и склонный к депрессиям.

Коммуна Трап расположена в 30 километрах от Парижа, это самый бедный населенный пункт в богатой провинции Ивлин. Половина из его 30 000 жителей моложе 25 лет, уровень безработицы приближается к 20%, коммуна также известна большим числом радикальных исламистов.

NEWSru.com