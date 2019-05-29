Некачественные медицинские товары

🔊 Воспроизвести

За 6 лет на литовский рынок не попало 4 миллиона медицинских изделий, не отвечавших требованиям качества. По данным Министерства здравоохранения, еще на таможне при проверке посылок выясняется, что заказанные товары не отвечают европейским критериям или не сертифицированы. Это могут быть инструменты, пробирки, ортопедические средства, которые доставляют из Китая, России, Турции и США. Сотрудничество с таможней позволяет пресекать поступление небезопасных товаров в лечебные учреждения.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ