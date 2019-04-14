Нелегалам помогают посредники

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ЕС все еще является центром притяжения для находящихся в поисках лучшей жизни экономических мигрантов. С годами способы проникнуть за кордон становятся более изощренными. Так, на минувшей неделе литовские пограничники задержали 15 нелегальных эмигрантов из Вьетнама и водителя грузовика, в вещевых ящиках которого они скрывались, сообщает BNS.

Как сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) пограничники Кальварийской заставы проверяли стоявший на стоянке грузовик DAF с полуприцепом Schmitz.

За рулем грузовика с литовскими номерами находился 28-летний житель Друскининкай, представивший пограничникам безупречные документы регистрации транспортного средства. В порядке были и дорожные документы мужчины. Однако у пограничников вызвал подозрения полуприцеп. Выяснилось, что в стандартных вещевых ящиках по бокам полуприцепа сгрудились 15 человек.

У 13-ти мужчин и двух женщин были паспорта граждан Вьетнама. У них, как это часто случается, не было виз, предоставляющих право легально находиться в Шенгенском пространстве.

По словам пограничников, в одном ящике находились девять человек, в другом — шесть. В них были постелены картонные коробки. Возраст задержанных мигрантов от 16 до 47 лет.

Сообществу нужны долгосрочные и эффективные решения, которые помогли бы искоренить причины нелегальной миграции, контролировать поток экономических мигрантов, оперативно реагировать на вызовы и решать проблемы, пока они не вызвали эффекта снежного кома, отмечается в сообщениях ЕС.

Работы ведутся по нескольким основным направлениям: обеспечение эффективной охраны внешних границ, усиление сотрудничества с третьими странами, стимулирование развития стран Африки через европейские и другие международные фонды, ускорение процедур возврата нелегальных мигрантов, рассмотрение возможности предоставления убежища ближе к зонам конфликтов.

Укрепление внешних границ остается одним из главных приоритетов. Литва выступила с предложением о введении единого стандарта по охране внешних границ ЕС, который позволил бы унифицировать системы охраны границ всех стран-членов, внедрить современные технологии наблюдения и контроля. Эти меры помогут восполнить существующие пробелы, из-за которых, вследствие недостаточной охраны внешних границ в некоторых странах, нелегальные мигранты легко проникают в Шенгенскую зону, сообщает пресс-служба Президента Литвы.

Эффективная охрана внешних границ является очень актуальной и для самой республики, которая контролирует 1070 км внешней границы ЕС. Контроль над более чем половиной границы осуществляется при помощи самых современных систем. Практика показала, что благодаря их успешному внедрению число случаев нарушений снижается до минимума.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ