Нелегальный алкоголь «на дому»

Литовская полиция обнаружила более 450 литров домашней водки, которую изготавливали в подпольном цехе в Шяуляй, сообщает пресс-служба литовской полиции.

На минувшей неделе инспекторы проверяли информацию о работе фабрики по изготовлению самогона. В одной из хозяйственных построек они обнаружили 451 литр готовой к продаже домашней водки в пластиковой таре, 800 литров закваски и аппарат для производства контрафакта. Кроме того, в сарае нашли три вазона с коноплей.

Руководил незаконным производством 48-летний мужчина, планировавший, по мнению полиции, развозить алкоголь по разным точкам нелегальных продаж. Подозреваемого доставили в полицию.

Напоминаем, что с 1 января в Литве ужесточено законодательство о продаже алкоголя. Его продают в строго отведенное время жителям старше 20 лет.

В то же время, по данным исследования Института свободного рынка, на рынке Литвы растет доля незаконной торговли алкогольной и табачной продукцией. По оценкам экспертов, в последние три года в Литве сокращалась незаконная торговля алкоголем, но в минувшем году она вновь увеличилась. Исследование показывает, что «в тени» продается 24 процента алкогольной продукции на рынке.

Согласно результатам опроса населения, проведенного компанией RAIT, около 12 процентов жителей Литвы приобретали и потребляли алкоголь, оказавшийся на рынке незаконно. Это на четыре процента выше, чем в 2015 году. Опрос также показал, что большинство граждан все чаще оправдывают незаконную торговлю крепкими алкогольными напитками. В настоящее время всего 45 процентов литовцев выступают против незаконной продажи акцизных товаров.

Вице-президент Института свободного рынка Витаутас Жукаускас отметил, что в случае повышения цен на акцизы и легальный алкоголь люди начинают искать альтернативу, тем самым создаются условия для теневой экономики в сфере акцизных товаров.

Помимо покупки нелегального алкоголя, литовцы также предпочитают ездить за акцизным товаром в соседние страны. По данным опроса, проведенным Baltijos Tyrimai, семь процентов жителей Литвы приобретали алкоголь в Польше, четыре процента – в Латвии, два процента – в Беларуси и России.

В 2017 году на рынке Литвы продажа незаконного табака также повысилась примерно на два процента и достигла пятой части от общей доли рынка. В основном контрабандный табак переправляется в республику из Беларуси.

Как мы уже сообщали, с марта 2018 года в стране увеличатся акцизы на табачную продукцию. Литовский парламент утвердил, что стоимость сигарет поднимется до 59 евро за тысячу штук, минимальная комбинированная ставка за тысячу сигарет будет не менее 96 евро.

Инф. «ЛК»

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