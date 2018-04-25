Нелегальный рынок сигарет в Литве остаётся стабильным — исследование

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Нелегальный рынок сигарет остаётся стабильным в Литве, и по-прежнему является одним из крупнейших в Европе, отмечается в новейшем исследовании KPMG (одна из крупнейших в мире аудиторских компаний — BNS).

В прошлом году в Литве было выкурено 57 млн контрабандных сигарет. По сравнению с 2016 годом количество сигарет, ввезённых в страну незаконным способом, оставалось стабильным и составляло одну шестую (17%) всех табачных изделий, выкуренных в стране (в 2015 году — 18,7%). Согласно исследованию, литовский бюджет в 2016 году не дополучил до 62 млн евро акцизного налога на табачные изделия.

По словам Рокаса Касперавичюса, партнёра KPMG Baltics, сигареты нелегальным способом чаще всего в Литву поступают из соседней Белоруссии. Средняя стоимость пачки контрабандных сигарет составляет около 0,4 евро, тогда как средняя цена курева в Литве почти в 7 раз выше — около 3 евро.

«Средняя цена сигарет, продаваемых с прошлого года в Литве, увеличилась на 0,2 евро. Мало того, в Белоруссии она снизилась. Такая ценовая разница является решающим фактором роста спроса на контрабанду», — отметил Р.Касперавичюс в пресс-релизе.

Согласно данным исследования, в 2017 году в Европе было продано почти 45 млрд контрабандных сигарет — это составляет 8,7% всех выкуренных в Сообществе сигарет, а национальные бюджеты потеряли около 10 млрд евро потенциального дохода.

BNS