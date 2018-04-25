Немецкие оружейники терпят убытки

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Крупнейший производитель вооружений в Германии – концерн Rheinmetall, следующий за ним ThyssenKrupp и занимающая после них третье место компания Krauss-Maffei Wegmann заявили о падении в третий год подряд объёма продаж немецкого оружия.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в пиковый 2015 год немецкие оружейники продали продукции на 7 млрд 860 млн евро, но к 2018 году объёмы упали до уровня 4 млрд 620 млн.

Больше всего оружия в Германии покупают Алжир, США, Австралия и Саудовская Аравия. Но после убийства журналиста Джамаля Хашогджи и на фоне военных действий саудовской армии в Йемене правительство ФРГ решило приостановить поставки оружия Эр-Риаду. Ассоциация немецкой оборонной промышленности раскритиковала решение правительства свернуть поставки оружия в королевство, назвав его политически мотивированным. Она также потребовала, чтобы правительство возмещало производителям убытки, когда их сделки срываются из-за политических решений.