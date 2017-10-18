Немецкие ученые-любители объявили о возможном местонахождении Янтарной комнаты в тоннеле под Дрезденом

Трое пожилых немецких ученых – 73-летний гомеопат Леонард Блюм, 67-летний культуролог Гюнтер Экхардт и 71-летний специалист по георадарам Петр Лор – утверждают, что Янтарная комната русских царей находится в Пещере Принца (Рудные горы) в районе города Хартенштайна под Дрезденом на юге Саксонии, пишет газета The Daily Mail.

Исследователи считают, что ученые Третьего рейха использовали пещерный комплекс в указанной местности во время войны, но записи о том, что там происходило, исчезли из местных архивов.

Газета Bild еще 6 октября сообщила о гипотезе ученых, которые хотят провести раскопки в тоннеле под Пещерой Принца.

Лор исследовал пещеру с помощью радиолокационной визуализации и обнаружил бункеры под землей. По его словам, о местонахождении пропавшего сокровища ему в 2001 году рассказал “надежный источник”.

“Над подземным укрытием находится железнодорожная дорога, где в апреле 1945 года был остановлен поезд из Кенигсберга”, – утверждает Лор. Кенигсберг, ныне Калининград, принадлежавший России, ранее был столицей Восточной Пруссии, где когда-то хранилась Янтарная комната.

Экхардт утверждает, что у него есть доказательства того, что клад, принадлежащий последнему немецкому монарху, кайзеру Вильгельму II, который отправился в изгнание в Голландию в 1918 году после его поражения в Первой мировой войне, хранится именно там.

Одним из доказательств он назвал следы на деревьях от стальных канатов, которые использовались для опускания грузов на глубину. По данным георадара, под пещерами скрывается система секретных тоннелей, утверждает Экхардт.

Вероятность того, что Янтарная комната могла быть спрятана в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии, очень мала, прокомментировал это сообщение РБКисторик Константин Залесский, специалист по истории Третьего рейха.

“Когда комнату вывозили из Кенигсберга, везти ее до Саксонии очень трудоемко. Ее значительно проще было бы спрятать в Силезии, там такие же заброшенные шахты. Если везли на корабле, должны были спрятать в северной Германии”, – считает он.

По словам Залесского, во время советской оккупации немцы активно сотрудничали с оккупационными властями, “сдавая все [сокровища], что только можно”. “Если в этих штольнях оказалась Янтарная комната, то она погибла, так как янтарь – это смола. Его нужно хранить в определенных условиях, чтобы он не разложился”, – пояснил Залесский. Янтарная комната не относилась к “выдающимся сферам” Третьего рейха, поэтому спецопераций по ее захоронению не должно было проводиться, считает Залесский.

Поиски Янтарной комнаты стали популярным сюжетом в СМИ и предметом споровохотников за сокровищами. При этом выкраденную гитлеровцами из Екатерининского дворца в Царском селе ценность только с начала года 2015 года “нашли” трижды – в подземельях городка Вупперталь в Руре и двух калининградских бункерах. Энтузиасты, каждый из которых утверждает, что никакой ошибки нет, просят дать им денег на продолжение поисков знаменитой Янтарной комнаты.

История Янтарной комнаты

Эта комната была подарена королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом I русскому царю в обмен на гренадеров и многочисленную группу военных специалистов и ученых, оказавшихся впоследствии в военных академиях Потсдама. Комната была одним из самых великолепных произведений искусства XVIII века.

Это 52 кв. метра панелей, выложенных из янтаря трех оттенков, украшенных 565 тяжелыми канделябрами, зеркалами, мозаикой и двумя тоннами золота. В 1941 году солдаты вермахта вывезли Янтарную комнату из царской резиденции и доставили ее в замок Кенигсберга. Через четыре года ее следы затерялись. Советская комиссия по расследованию, возглавляемая историком-искусствоведом Александром Брюсовым, пришла к выводу о том, что Янтарная комната сгорела под бомбами в 1945 году.

В 2000 году Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты. Эта мозаика была конфискована тремя годами ранее у некоего нотариуса, которому ее передал на временное хранение немецкий офицер, участвовавший в вывозе сокровища из Царского Села.

Сейчас в Царском Селе можно увидеть точную копию Янтарной комнаты, украденной во время войны. Реставраторы воссоздали ее по фотографиям и описаниям. Работы продолжались 23 года и завершились в 2003 году. Официальное открытие было приурочено к 300-летию Санкт-Петербурга. Реставрация обошлась в 11,35 млн долларов, 3,5 из которых выделила немецкая фирма “Рургаз АГ”.

Для создания убранства комнаты было использовано шесть тонн янтаря из Калининградского месторождения. Самый крупный самородок, размещенный в восстановленной Янтарной комнате, весит один килограмм. Его купили у московского коллекционера за тысячу долларов.

NEWSru.com

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