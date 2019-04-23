Немецкий бизнес просит правительство «притормозить»

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Ассоциация немецких торгово-промышленных палат призвала правительство Германии ослабить в условиях экономического спада налоговую и прочую законодательную нагрузку на частный сектор.

«Бремя на плечах бизнеса здесь значительно возросло в сравнении с другими странами», — заявил журналистам президент DIHK Эрик Швайцер, передает АЗЕРТАДЖ с пресс-конференции ассоциации. Швайцер призвал правительство «притормозить» в этом отношении, добавив, что если оно прислушается, то это послужит важным стимулом к экономическому оживлению.

Швайцер обратил внимание на стоимость электроэнергии. «В частности, по поводу цен на электроэнергию, могу сказать, что многие компании несут повышенные расходы и, как следствие, это несет определенный риск для развития предпринимательства», — сказал он.

По его словам, тарифы на электроэнергию для средних промышленных предприятий в Германии в два раза выше, чем в соседней Франции, являющейся основным конкурентом на мировых рынках.

Правоцентристский министр экономики ФРГ Питер Альтмайер также высказался за сокращение налогов, сборов и излишней бюрократии, навязанной в последние годы бизнесу. Однако пресс-секретарь министра финансов Олаф Шольц из левоцентристских социал-демократов написал в своем микроблоге в Твиттер, что его ведомство не видит оснований для налоговой реформы.