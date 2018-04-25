Немецкое правительство обяжет граждан бережно относиться к продуктам питания

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На заседании немецкого правительства одобрена предложенная Министерством продовольствия и сельского хозяйства программа, целью которой является бережное отношение немцев к продуктам питания.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, правительство намерено в предстоящее десятилетие вдвое сократить объем выбрасываемых продуктов, которые пока еще пригодны к употреблению. На сегодняшний день в Германии ежегодно выбрасывают примерно 11 миллионов тонн вполне съедобных продуктов питания, что делает примерно 55 килограммов на душу населения.

Впрочем, принимать, как, например, во Франции специальный закон, обязывающий супермаркеты отдавать непроданные пищевые товары благотворительным организациям, в Германии не планируют.