 (Не)навязчивая услуга

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Вильнюсская мэрия ответила на запрос Государственной службы по правам потребителей (ГСПП) в связи с проблемами, которые появились у жителей после изменения порядка вывоза мусора. Мэрия указала, что в условиях договора нет такого пункта, который позволил бы снизить плату за доставленные неудобства. Однако со следующего года жители будут платить за вывоз мусора переменную плату, зависящую от фактического количества мусора.

В документе, подписанном заместителем директора администрации Вильнюсской мэрии Юлюсом Моркунасом, сказано, что новый порядок вывоза мусора в Вильнюсе действует с 1 мая 2018 года. «Согласно правилам, нет такого пункта, который позволил бы снизить плату или освободить от ее уплаты, есть лишь возможность не платить переменную часть, если клиент предоставит доказательство того, что не пользуется недвижимостью и представит соответствующее заявление», — сказано в ответе мэрии.

Мэрия также уведомила ГСПП, что с 1 января 2019 г. будет осуществлен пункт «платят те, кто мусорит». Переменную часть будут менять каждые 3 месяца в зависимости от количества вывезенного за квартал мусора, его массы, поэтому жители будут платить за фактически вывезенный мусор. «Что касается временных проблем с поставкой услуги, мы информируем, что это был короткий период, сейчас услугу предоставляют в соответствии с графиком. Сообщаем, что мэрия и компания мэрии «Вильнюсский администратор системы отходов» (Vilniaus atliekų sistemos administratorius) всегда готовы учитывать предложения и просьбы жителей в связи с поставкой услуг и по возможности удовлетворить их», — сказано в документе.

В ответе сказано, что сама мэрия получила заявление лишь одного жителя, который жаловался на нарушение правил вывоза мусора. «Мы отмечаем, что отходы в любом случае вывозят, расходы на эту деятельность зависят от количества отходов, а не от частоты оказания услуги или размере контейнера», — сказано в ответе мэрии.

Закон оказался на страже нерадивых исполнителей, но не потребителей. Нас, потребителей обязывают оплачивать даже некачественные услуги.

Кроме того, Вильнюсской мэрии вероятно придется реформировать услугу по вывозу мусора в столице, поскольку компании по вывозу мусора расторгают соглашения и в будущем поднимут цены на свои услуги.

Об этом в «Фейсбуке» написал вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас. «Вы слышали об этом – компании по вывозу мусора неправильно подсчитали свои расходы и сейчас расторгают соглашения с Вильнюсом. Что дальше? Дальше опять конкурс, опять те же участники, только более высокие цены. Так действует рынок, на котором нет реальной конкуренции. Неправильно посчитали? Ну, с кем не бывает. Будете объявлять конкурс, пока не попадете в нашу «оптимальную» цену».

Напомним, что 17 июля Государственная служба по правам потребителей обратилась к мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу с просьбой информировать, как жителям компенсируют неудобства, связанные с некачественным предоставлением услуг по вывозу мусора. ГСПП указала, что получает жалобы от жителей столицы в связи с некачественными услугами по его вывозу. Потребители жалуются, что с 1 мая, когда поменялся порядок предоставления услуги, мусор не вывозили по графику, но плату жителям не снизили. ГСПП просила мэра до конца месяца информировать о том, как эти неудобства компенсируют жителям Вильнюса и как обеспечат слаженное действие системы.

С 1 мая в Вильнюсе действует новый порядок вывоза мусора. Город разделен на 5 зон: северную, восточную и западную обслуживает компания Ecoservice, центральную — VSA Vilnius, южную — Ekonovus. В первые недели мусор вывозили несвоевременно, с опозданием, за что мэрия подверглась критике.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt