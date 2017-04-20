Необходима ревизия школьных программ

По мнению президентуры, в первую очередь нужно пересмотреть все школьные программы, и только тогда решать вопрос продления учебного года.

«Не хочется ни одобрять, ни не одобрять продление учебного года, потому что, по нашему мнению, в первую очередь должен подниматься другой вопрос – вопрос ревизии школьных программ. Нужно пересмотреть, какое содержание образования в школе, что нужно, что не нужно, что соответствует этому периоду времени, что не соответствует, и только когда будет видна вся картина, нужно решать, нужно ли нам больше знаний, больше времени, или наша эпоха говорит, что некоторые предметы не нужны», – отметил советник президента Дали Грибаускайте по внутренней политике Миндаугас Линге.

По словам представителя президента, если пересмотреть школьные программы, станет ясно, нужно ли продлевать учебный год.

«Само продление учебного года – всего лишь инструмент, а инструменты не могут стать целью. Мы хотели бы, чтобы Министерство образования и науки смотрело на этот вопрос шире и представило не одну деталь, а общую картину с предложением, что нужно менять», – сказал Линге.

Критики предложения о продлении учебного года склонны примитивно рассматривать эту идею, считает премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

По мнению премьера, продление учебного года само по себе не является самоцелью, оно позволит равномернее распределить учебную нагрузку, даст больше времени на практическое, более привлекательное обучение для всех школьников, а неуспевающие ученики получат больше времени для освоения программы.

“ЛК” писал, что на прошлой неделе профсоюзы работников просвещения и организации учеников провели протест против планов Министерства образования и науки продлить учебный год. По их словам, более длительный учебный год не означает улучшения качества образования.

Министерство образования и науки предлагает продлить учебный год на 10-15 дней и в связи с этим не продлевать отпуск учителям. Педагоги сейчас отдыхают 56 дней, между тем летние каникулы учеников длятся 90 дней.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Учебный год, школьная программа