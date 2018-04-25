Необыкновенная жизнь актрисы Оксаны Фандеры

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Оксана Фандера, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Вечная жизнь Александра Христофорова», актриса исключительной судьбы.

История ее жизни достойна кинофильма.

Родившаяся в Одессе в 1967 году, будущая актриса унаследовала экзотическую внешность от отца, имевшего цыганские корни. Он и привил дочери с детских лет любовь к искусству: он сам был актером театра и водил Оксану на все спектакли, в которых играл.

В двенадцать лет Оксана могла стать одной из главных героинь в фильме «Приключения Электроника», хорошо известном старшему поколению. К сожалению, создатели фильма тогда выбрали не ее – Оксане досталась только эпизодическая роль. Но Оксана в свои двенадцать не отчаялась, а, попробовав актерский хлеб, твердо решила остаться в профессии. Студенткой актерского факультета девушка стала уже в Москве, куда ее вывезла мама после развода с отцом. Тем не менее успех Оксане принесли не многочисленные студенческие пробы, а работа в доме моды известного Вячеслава Зайцева, в котором она работала секретарем. Зайцев обратил внимание экзотическую красоту девушки и предложил ей принять участие в конкурсе красоты. Оксана согласилась и в 1988 году на конкурсе «Московская красавица» стала первой вицемисс.

Именно этот конкурс открыл Оксане дверь в мир кино, где с каждой ролью актриса все более утверждала себя в качестве настоящего профессионала. А настоящий успех и статус звезды к девушке пришел, когда она снялась в нескольких фильмах своего мужа Филиппа Янковского. За Филиппа, сына известного актера Олега Янковского, она вышла в 1990 году. В конце того же года у них родился сын Иван, а еще через четыре года спустя – дочь Елизавета. За четверть века их брак подвергался различным испытаниям: Филипп связался с наркотиками, завел несколько романов, в том числе скандальный с певицей Еленой Перовой.

Отец Филиппа, который был категорически против развода и боявшийся, что без Оксаны Филипп не сможет «слезть с иглы», делал все, чтобы невестка не изъявила желания развестись. Однажды, до развода оставалось совсем немного, О. Фандера ушла к другому мужчине прямо на церемонии награждения «Кинотавр». История умалчивает о том, что тогда обещал ей Олег Янковский, но Оксана вернулась в семью. И хотя слухи об их распадающемся браке появляются, Оксана и Филипп все еще вместе, а их дети продолжают семейные традиции знаменитых актеров.

О. Фандера сыграла психотерапевта Марго в фильме «Вечная жизнь Александра Христофорова». В этом фильме о серьезных вещах рассказывается с искренним юмором. К психотерапевту приходит главный герой, чтобы найти ответы на вечные вопросы. Сама страдающая от спонтанного гнева, Марго чувствует симпатию к циничному и наглому Александру, и вскоре между ними рождается более глубокое чувство.

Фильм рассказывает о некогда знаменитом актере Александре Ивановиче Христофорове (арт. Алексей Гуськов), который теперь подвизается в историческом парке развлечений. Отношения мужчины с его бывшей женой и подростком сыном, мягко говоря, пошли наперекосяк; а когда Александр узнал о пессимистическом прогнозе врачей, его мир перевернулся вверх ногами. Познакомившись с Марго, Александр решает кардинально изменить жизнь в оставшееся ему время.

Премьера ленты в Литве – 23 ноября.

Информация «GPĮ»