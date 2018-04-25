Неписаные правила жизни на зоне

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Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс на минувшей неделе заявил, что получил информацию о том, что в Правенишкской исправительной колонии состоялся традиционный «Праздник моря» заключенных, во время которого унижали недавно прибывших в тюрьму.

«Мы получили очень серьезную информацию, как от криминальной разведки, так и из других источников, о том, что «Праздник моря» все же состоялся, и что заключенных жестоко унижали», — сказал BNS министр. В средствах массовой информации появилась видеозапись произошедшего.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс заявил, что по каждому случаю насилия в тюрьмах будут начаты досудебные расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство юстиции и Департамент по тюрьмам стремятся к тому, чтобы искоренить в пенитенциарных учреждениях неписанные правила мира заключенных, которые позволяют избивать сокамерников и выступать против блюстителей закона. Для каждого такого случая будут начаты досудебные расследования», — подчеркнул Янкевичюс.

В конце июля было начато досудебное расследование по поводу нанесения вреда здоровью в тюрьме Правинишкес, а в выходные — досудебное расследование об изнасиловании в том же исправительном учреждении. Трое заключенных, предположительно участвовавших в этих преступлениях, изолированы.

На прошлой неделе 20 заключенных из первого сектора тюрьмы Правинишкес, которые оказывали негативное влияние на остальных осужденных, были переведены в исправительный дом Алитуса. В ближайшие недели в алитусскую тюрьму переведут еще 180 преступников.

Последним громким делом, связанным с избиением заключенных, стала драка во дворе Кибартской колонии, произошедшая в июне. Инцидент случился после того, как на территории исправительного учреждения прошли обыски и проверки. Сотрудники тюрьмы быстро отреагировали на происходящее и остановили конфликт. У четверых заключенных диагностировали следы побоев. Пострадавших госпитализировали.

Ранее в той же колонии двое заключенных употребляли алкоголь и транслировали происходящее в социальных сетях. После инцидента временного главу исправительного учреждения Римантаса Зайкаускаса отстранили от должности.

Министр юстиции отмечает, что все уголовные дела, связанные с применением насилия в центрах содержания под стражей, будут переданы в суд, для того, чтобы приговорить виновных к более длительному наказанию. В Минюсте напомнили, что те, кто совершает насильственные действия в тюрьмах, не могут воспользоваться досрочным освобождением.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ