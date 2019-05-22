Неповторимый концерт Светланы Сургановой

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Легкость, изящество, ощущение светлого и важного — неотъемлемые составляющие творчества замечательной певицы, композитора, поэтессы, музыканта и руководителя своего замечательного «Оркестра» Светланы Сургановой.

Будучи основательницей и долгое время лидером группы «Ночные снайперы», Светлана давно ушла в свое, куда более интересное, полное интриги, удивительных открытий и свершений, плавание.

Ныне «Оркестру» — 15 лет, а самой очаровательной и вдохновенной, как бабочка, певице исполнилось 50 лет. (Именно такое сравнение неслучайно приходит на ум: любимое стихотворение Иосифа Бродского «Бабочка» Сурганова исполняет в паузе между песнями).

Двойной праздник Светлана и ее группа решили отпраздновать в своем любимом городе – Вильнюсе. И не где-нибудь, а в прекрасном костеле Св. Котрины. И не просто в обычном составе: совместно с «Оркестром» выступит струнный квинтет признанных литовских оркестровых музыкантов.

И это еще не все! Разумеется, уже давно ведется кропотливая работа по подготовке звуковой аппаратуры для идеального звучания именно в этом здании. Задействованы лучшие в своем деле специалисты, также предполагается уникальное свето- и цветоосвещение этого потрясающего концерта.

Конечно же, Светлана Сурганова и ее музыканты еще многие годы будут радовать нас своим искусством, но именно такой концерт, на такой площадке, с таким сопровождением в лице прекрасных классических скрипачей и виолончелистов, повторить, наверное, будет непросто.

Билеты на единственный концерт Светланы Сургановой с «Оркестром» и струнным квинтетом 1 июня (начало в 19.00) в вильнюсском костеле Св. Котрины (ул. Вильняус, 30) продаются во всех кассах Bilietai.lt.