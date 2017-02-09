Неприкасаемые союзники

От кого будет защищать Литву батальон НАТО, который в эти дни формируется под Каунасом? На этот вопрос само руководство Альянса отвечает весьма дипломатично: это некий символический жест, что союзники готовы к защите любого своего члена. Куда более прямолинейна президент Даля Грибаускайте, которая вновь порадовала резкими высказываниями.

Оборона от Калининграда

Итак, в Учебном полку имени великого гетмана литовского Януша Радзивилла в Рукле 7 февраля состоялась церемония приветствия прибывших в нашу страну военнослужащих батальонной боевой группы усиленного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence). Президент Даля Грибаускайте приветствовала военных, а также провела встречу с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен. В церемонии также участвовали военнослужащие из США, Бельгии и Чехии.

Приветствуя военнослужащих из Германии и других стран-союзников, Грибаускайте подчеркнула, что «сегодня сделан исторический шаг – войска усиленного передового присутствия НАТО демонстрируют в Литве решительную солидарность членов Альянса и содействуют обеспечению безопасности жителей Литвы и всего региона».

«Сегодня мы можем сказать, что у нас в регионе теперь есть звено, способное дать отпор в нужном месте в нужное время. Поскольку мы видели концентрацию военных сил в Калининградской области у наших границ, включая дислокацию тактических вооружений. Эта угроза для всех вокруг и для Европы. Наконец, проводимые у границы учения также несут возможные провокации. Агрессия на Украине показала, что мир и защита – звенья одной цепи», – сказала Грибаускайте.

«Еще никогда в Литве не дислоцировали такие крупные и целостные силы. Это направляет четкую весть всем: НАТО стоит сильным и единым альянсом», – добавила президент.

Урсула фон дер Ляйен в своей речи вспомнила Гитлера и Сталина. А заодно успокоила, что с приходом на президентский пост в США Дональда Трампа обязательства НАТО не изменятся.

«Однажды Литва уже пострадала от агрессии сталинского и нацисткого режимов. Никогда больше вы не останетесь в одиночку. Будущее этого народа защищено самым большим военным альянсом нашего времени», – сказала она.

Она признала, что получила заверения секретаря по обороне США Джеймса Маттиса в том, что Вашингтон сохранит обязательства по НАТО.

«Я говорила со своим коллегой из США, и он подтвердил свою верность НАТО, что и далее США будут осуществлять совместные действия и озвучивать общие ценности», – сказала министр.

Решение о размещении четырех батальонов в государствах Балтии и Польше было принято Варшавским саммитом НАТО в июле 2016 года «в ответ на военную угрозу со стороны России». «Это одна из принятых Альянсом мер сдерживания, цель которой – предотвращение любой возможной агрессии», – поясняет канцелярия Грибаускайте.

Ответственность за командование батальоном НАТО в Литве взяла на себя Германия. Президент поблагодарила министра обороны Урсулу фон дер Ляйен за «исключительную роль Германии и лидерство в деле обеспечения безопасности Литвы, региона и Европы в целом».

Батальон будет включен в состав бригады ВС Литвы «Железный волк». Нести службу в Литве будут 650 военнослужащих бундесвера. К немецким военным уже присоединились 100 бельгийских военнослужащих, а к июлю еще прибудут 250 военнослужащих из Нидерландов, 200 – из Норвегии и 30 – из Люксембурга. В следующем году к батальону присоединятся французские и хорватские военнослужащие.

Аналогичные батальоны будут сформированы и в других государствах региона. В Польшу батальон прибудет в марте, в Эстонию – апреле, в Латвию – июне. Осуществлять командование соответственно будут США, Великобритания и Канада.

В Польше на двусторонней основе также дислоцированы четыре тысячи американских военнослужащих и военная техника, которые в порядке ротации будут размещены в Балтийских странах.

Солдаты США – неприкасаемые

А 6-10 февраля Клайпедский порт с дружеским визитом посещает военное судно Военно-морского флота США USS Hue City (CG-66).

«Прибытие американского судна еще раз доказало крепкие связи США с союзниками о НАТО в стремлении гарантировать мир и стабильность в Балтийском регионе», – сказал начальник штаба Военно-морских сил Литвы командор Сваюнас Бандзявичюс, приветствуя командующего прибывшим в Клайпедский порт американским эскадренном миноносцем USS Hue City (CG-66), морского капитана Даниэля Гиллена.

Во время визита в Клайпеде командующий судном и сопровождающая его делегация встретились с мэром портового города, руководством Военно-морских сил Литвы, приняли участие в других официальных мероприятиях.

И все они – без пяти минут неприкасаемые. Президент Даля Грибаускайте в особо срочном порядке представила Сейму для ратификации соглашения Литвы и США о сотрудничестве в сфере обороны (DCA – Defense Cooperation Agreement). Этот договор 17 января подписали министр обороны Раймундас Кароблис и посол США Энн Холл.

По словам президента, для безопасности государства это особо важный договор, определяющий правовой статус военнослужащих США и юрисдикцию техники в Литве. Соглашение также предусматривает правовые условия для строительства военных объектов, движения самолетов, кораблей и других военных транспортных средств.

По словам президента, общее соглашение Литвы и США поможет военнослужащим союзников осуществлять меры сдерживания и укрепить оборону восточного фланга НАТО.

Аналогичное соглашение с США в 2017 году также подписали Латвия и Эстония.

В администрации президента подчеркивают, что такие договоренности нацелены на будущее. Литва ждет не только немцев, но в первую очередь – американцев.

Советник президента Живиле Шатунене говорит, что срочная ратификация договора между Литвой и Соединенными Штатами Америки относительно статуса военнослужащих будет политическим сигналом о готовности страны принять их.

«Мы хотим послать очень четкий политический сигнал, что сделали все, что готовы в правовом и иных аспектах к приему военнослужащих США, когда они будут готовы прибыть в Литву, находиться здесь длительное время. По правде, у нас уже есть военнослужащие США и сейчас, но их не очень много, всего лишь ротационная американская рота. Но, разумеется, мы рассчитываем на значительно более интенсивное сотрудничество, чем больше, тем лучше», – сказала она в интервью радиостанции Žinių radijas.

Ранее аналогичное соглашение достигнуто и в отношении немецких солдат. «Решение принято — Литва является нашим партнером. Наши военнослужащие будут здесь, будут вместе тренироваться, и будут интегрироваться в планирование вашей обороны», — сказал командующий Сухопутными войсками Германии генерал лейтенант Йорг Воллмер.

С помощью этого соглашения планируется утвердить двустороннее партнерство, обмениваться знаниями и опытом, укрепить сотрудничество в сфере военной подготовки и учений, а также организовывать планы обороны, концепции и доктрины в других важных сферах.

«Для Сухопутных войск Литовской армии дислокация батальона передовых сил НАТО — серьезная поддержка в процессе укрепления обороны страны, организации военной подготовки и улучшения взаимодействия с союзниками по НАТО. Более тысячи военнослужащих Альянса из Германии, Бельгии, Нидерландов и Норвегии в Литве — это сильная мера сдерживания потенциального агрессора, известно, что мы являемся частью крепкого оборонного Альянса. Также это возможность укрепить взаимоотношения между всеми находящимися здесь сухопутными силами. Мы готовы предоставить необходимую поддержку принимающей страны для прибывающих подразделений и интегрировать батальон передовых сил НАТО в программу нашей военной подготовки. Я убежден, что подписанное сегодня соглашение с Сухопутными войсками Германии еще больше укрепит и так наше тесное сотрудничество», — сказал командующий Сухопутными войсками Литвы генерал бригады Вальдемарас Рупшис.

Воллмер с делегацией во время визита в Литве также встречается с главнокомандующим Литовской армии генерал-лейтенантом Йонасом Витаутасом Жукасом, руководством бригады «Железный волк», представителями Объединенного штаба и единицы интеграции сил НАТО в Литве.

В нашей стране не любят выпячивать пункт соглашения, согласно которому в случае преступлений солдаты США не могут подвергаться уголовному преследованию по литовским законам. В СМИ уже обиделись, что ряд российских СМИ высмеял и поздравил Литву «с новой оккупацией», ибо неприкасаемость иностранных солдат всегда действует исключительно на оккупированной территории. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N6 (1146) 9 февраля, Альянс, батальон, Даля Грибаускайте, НАТО, Оборона, Солдаты США