«Непрозрачные» закупки в системе образования

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Проверку конкурсных закупок провели аудиторы Министерства транспорта и коммуникаций, выводы аудита были представлены министру образования, науки и спорта Альгирдасу Монкявичюсу.

Аудит показал, что часть подчиненных Министерству образования и науки ведомств заключали сделки публичных закупок с собственными работниками, некоторые закупки осуществлялись неэффективно, а в некоторых местах царил большой уровень непотизма.

Проведение аудита инициировал временно возглавлявший это министерство министр транспорта Рокас Масюлис во время забастовки учителей в прошлом году, причем было обещано изыскать из неэффективно используемых учреждениями средств дополнительные ресурсы для повышения зарплат педагогам.

Во время аудита были проверены Министерство образования, науки и спорта и 17 подведомственных ему учреждений.

Проверка показала, что министерство и девять подведомственных ему учреждений за период 2016 – 2018 годов заключили с 69-ю своими нынешними, бывшими работниками или работниками других связанных учреждений сделок на сумму более 304 тыс. евро, говорится в выводах аудита, которые получило информационное агентство BNS.

Подведомственные учреждения осуществили много незаявленных закупок, которые вероятно ограничивали конкуренцию, зачастую учреждения покупали товары и услуги у одного конкретного поставщика, а работники, которые занимались конкурсными закупками, не имели надлежащей компетенции.

По двум эпизодам, которые выяснились в ходе проверки, предлагается обратиться в правоохранительные органы.

В выводах аудита говорится, что учреждения были не способны оценить объемы, стоимость закупок, имеющиеся ресурсы, поэтому закупки осуществлялись не на основании потребностей, а на основании полученных средств, которые старались максимально освоить.

«(…) Внутренний контроль этих учреждений в области конкурсных закупок оценивается удовлетворительно или слабо», – говорится в документе.

Аудиторы также констатируют, что им не были созданы надлежащие условия: учреждения предоставляли им неподробные, фрагментированные, подчас недостоверные данные, которые невозможно было использовать при проведении проверки.

Все учреждения в период проверки – 2016 – 2018 годы – провели почти 17,5 тыс. закупок на сумму 103,6 млн евро.

Комментируя журналистам результаты аудита, Рокас Масюлис сказал, что в большинстве случаев установлена покупка из одного источникам, более 90% покупок осуществлялось без конкурса.

«Другая преобладающая часть – это покупки у работников. Имеют место даже такие случаи, когда человек работает в учреждении, учреждение покупает услуги, их предоставляет сам работник, которому по трудовому договору полагается выполнять эту работу. Так что складывается такое общее впечатление, что создана единая паутина, в которой деньги конкурсных закупок распределяются между своими», – сказал Р. Масюлис.

Он также отметил, что не обвиняет всех работников сектора образования, по его словам, вся вина ложится «на долголетних руководителей, которые этой системе попустительствовали, поддерживали ее и остались существовать на своих постах до сих пор».

«Могу обобщить, что учителя были правы. Ситуация на самом деле не такая, какую мы рассчитывали найти. Даже видавшие виды аудиторы были удивлены», – сказал министр.

Президент Даля Грибаускайте призвала правительство незамедлительно исправить положение в системе просвещения и недочеты, которые выявил аудит.

Информация «ЛК», BNS