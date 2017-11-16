Неравенство с холодными нервами

Чем острее тема, тем более хладнокровно ее надо рассматривать. Профессиональные спасатели, прибывшие на место жуткой аварии, не бросаются к тому человеку, который громче всех орет. Если орет, значит, он дышит, поэтому сначала надо осмотреть тех, кто молчит. Пока зеваки, собравшиеся вокруг места аварии, дают советы, что «не надо было мчаться во всю прыть», профессионалы выясняют истинные причины аварии.

Статистические показатели неравенства доходов в Литве действительно выглядят некрасиво. Давайте посмотрим, что же точно они измеряют.

Прежде всего, статистические показатели неравенства не показывают, легко или трудно живется человеку. Цены, то есть то, что волнует всех нас, никоим образом не включаются в подсчеты неравенства доходов. Если бы цены всех продуктов за ночь возросли вдвое, то показатели неравенства доходов нисколько бы не изменились. Если вы не можете прожить на свои доходы, то показатели измеряют уровень нищеты, а не неравенство доходов. Развивающаяся страна и страна с высоким уровнем технологий могут иметь одинаковые показатели неравенства доходов, но совершенно разные условия жизни. В Литве неравенство доходов даже ниже, чем в США, но, видимо, всем понятно, в какой стране люди, в том числе и неимущие, живут лучше.

Если бы завтра произошел кризис и всех уволили с работы, то неравенство доходов уменьшилось бы, потому что все мы жили бы на пособие по безработице. Неважно, что на такое пособие прожить трудно, неравенство доходов это не измеряет.

Вот прекрасная иллюстрация: за последние десять лет неравенство доходов больше всего уменьшилось в результате кризиса. Многие потеряли работу, у других резко уменьшились заработные платы и пенсии. Многие предприниматели обанкротились, однако неравенство доходов уменьшилось.

Давайте вспомним этот период. Вас очень утешал тот факт, что, скажем, показатель неравенства доходов в 2011 или 2012 гг. был на несколько процентов меньше, чем до кризиса? В каком году лучше жить – в 2017-м или в 2009-м? А ведь неравенство доходов тогда было меньше.

Во-вторых, обратите внимание на слово «доходы». Показатели неравенства доходов оценивают не то, у кого сколько есть, а то, кто сколько получает. Бросается в глаза частный трехэтажный дом-крепость, построенный в 90-е годы? Может быть, доходы его владельца в 2017 году не достигают и средней заработной платы по стране. Вас нервирует молодой программист, получающий 1500 евро в месяц? Возможно, у него не только нет имущества, но он еще залез в долги. Он платит за учебу, за квартиру, за автомобиль, а наряду с месячным окладом в полторы тысячи евро он каждый месяц еще уплачивает около 1000 евро налогов.

Пенсионер, живущий в квартире в центре Вильнюса, получает среднемесячную пенсию в размере 280 евро, но он накопил имущество – квартиру в центре города. Так кто же из этих двух людей является богачом? Молодой программист с месячным окладом в 1500 евро и массой долгов или пенсионер, получающий пенсию в размере 280 евро и обладающий недвижимым имуществом? Статистически богачом является молодой человек, а на самом деле они оба не богатые люди.

Так что не выяснив, что мы подсчитываем и как обстоят дела на самом деле, не будем торопиться с предложениями. Надо углубиться в эту проблему. Неравенство «после уплаты налогов» показывает, насколько отличаются заработные платы людей, когда из зарплаты вычитаются налоги. Неравенство «после выплат» показывает, насколько разнятся прибыли людей после удержания налогов и получения выплат (например, пособия по безработице, социального пособия и т. д.).

Вот пример. Если один человек получает 900 евро на руки после уплаты налогов, а другой 300 евро, то их доход после уплаты налогов отличается в три раза. Если человек, зарабатывающий 300 евро, получает социальное пособие в размере 150 евро, то его доходы после получения выплаты отличаются уже только в два раза.

Неравенство доходов «после уплаты налогов» в Литве почти такое же, как в Швеции или Финляндии (разумеется, жители Швеции живут гораздо лучше нас, но показатели неравенства доходов это вообще не оценивают). Однако неравенство доходов «после получения выплат» в Литве выше, чем в Швеции или Финляндии.

За последние пять лет неравенство доходов «после уплаты налогов» в Литве по сути дела не изменилось. Однако неравенство доходов «после получения выплат» увеличилось. Эти два факта свидетельствуют о том, что причина роста неравенства доходов кроется не в налогах, а в системе социальной помощи.

В системе социальной помощи мало денег? Может быть. Но если с 2012 года на социальную помощь выделяется все больше денег, а результаты все хуже? Возможно, проблема кроется не в количестве денег, а в их использовании?

Словом, вопросов немало. Каков уровень неравенства доходов в Литве на самом деле? Что его определяет – система налогов или система выплат? Может быть, собранные от налогоплательщиков деньги распределяются неравномерно? Может, социальную помощь получают и те, кому она нужна, и те, кто в ней не нуждается? Это надо выяснить, если вопрос неравенства кого-то волнует серьезно, а не как повод для повышения налогов.

Ну, а красный инстинкт – «раскулачить богачей», «отнять и поделить» – никогда не действовал и никогда не будет действовать. Особенно в Литве, где еще не у кого и нечего отнимать. Если резким повышением налогов мы выгоним из Литвы программистов, зарабатывающих 1500 евро в месяц, то статистические показатели неравенства доходов, может быть, и уменьшатся. Однако жизнь от этого не улучшится.

Жильвинас ШИЛЕНАС, президент Литовского института свободного рынка

Метки: N46 (1186) 16 ноября, доходы, Жильвинас Шиленас, Мнение, статистика