Нервозность климата

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Жара, ураганы, теперь — снегопад. Это лето продолжает испытывать Европу на прочность. Прогноз погоды сегодня это часть повседневной реальности. Наблюдения за текущей погодой — фундамент пирамиды прогноза погоды. Ежедневно в прогностические центры из систем метеонаблюдений поступают измерения различных параметров текущего состояния атмосферы. Погода незнакома с политикой и не имеет границ, поэтому метеорологи постоянно обмениваются наблюдениями за погодой. Это то «сырье», из которого в дальнейшем с помощью компьютеров и прогностических моделей получают так называемый численный прогноз погоды, а уже из него синоптики готовят прогнозы на любой вкус: на завтра (срочные), на неделю (среднесрочные) и месяц (долгосрочные). Работа единой глобальной сети наблюдений за погодой координируется Всемирной метеорологической организацией, в которую сегодня входят 187 стран мира.

В этом году слово «аномальный» звучит чуть ли не в каждом прогнозе погоды: то аномальная жара, то ливневые потоки. В марте неожиданно вернулась зима, май был необычайно теплым, лето – жарким, такого теплого Балтийского моря не помнят старожилы. Что происходит с погодой?

Гость номера – опытный синоптик, известный по телепередачам и газетным публикациям старший специалист отдела метеорологических прогнозов Гидрометеорологической службы Литвы Изольда Марционене.

— Причиной такой невыносимой жары, — поясняет она, — стала устойчивая система антициклонов и областей высокого давления, которые стабилизировались над Севером Европы. Температура в Литве превышала отметки +30 градусов, стояла аномальная жара, термометры показывали +34 -36.

По данным Датского метеорологического института, самое большое в мире отклонение температуры воды от нормы наблюдалось в Балтийском море, где температура поверхности воды на большой площади превысила многолетний средний показатель более чем на 5 градусов.

Нетипично теплая вода встречается и в некоторых местах Северного Ледовитого океана, особенно у российского побережья – в Белом, Баренцевом морях и в нескольких заливах. Этим летом в большей части Балтийского моря вода прогревалась даже до +25 градусов.

— Вы прогнозируете стихийные погодные явления. В чем их особенность?

— Стихийные метеорологические явления — это атмосферные явления, которые по интенсивности, по периодам возникновения, продолжительности и площади распространения могут наносить или наносили ущерб хозяйству и населению.

Для холодного периода характерны атмосферные явления, cвязанные с развитием зимних синоптических процессов, в том числе аномальных. К ним относятся метели, снегопады, гололед, морозы, туманы. Теплому периоду присущи сильная жара, суховеи, чрезвычайная пожароопасность, а также интенсивные дожди, грозы, град, шквалы, смерчи.

Стихийные природные явления подразделяются на опасные, стихийные и катастрофические. Все явления также классифицируются соответственно с масштабами их действий: локальные, когда, например, стихийное явление встречается в одном районе, реальные, если стихия охватывают не менее трети территории Литвы.

Летом это очень сильные ливни, молнии, шквальные ветра. В Литве хотя и редко, но случаются и смерчи. Самый разрушительный из них пронесся 29 мая 1981 года над Ширвинтос — тогда ветер выворачивал с корнем деревья, переворачивал тракторы, поднимал в воздух коров и выплеснул из водоемов воду.

Нынешним летом над Куршским заливом также было зафиксировано нечасто встречающееся в Литве явление — торнадо. Создались благоприятные условия для формирования такого вихря. Вода в Куршском заливе прогрелась до + 24 градусов. В верхних слоях атмосферы воздух прохладнее — на высоте 5 км около 16 градусов мороза, на высоте 7 километров — 29 градусов мороза. Такая разница температур, достигающая 50 градусов, влажность, направление ветра являются благоприятными условиями для формирования торнадо. Торнадо чаще всего возникают в августе, когда температура воды прогревается больше всего. В отличие от шквалов торнадо носят локальный характер.

Летом бывает град – ливневые осадки в виде частичек льда. Такие осадки обычно охватывают небольшую территорию. Диаметр льдинок может достигать 20 мм и более. Особенно впечатляющий град выпал в местечке Виштитис 10 июля 1995 года. В тот раз размер льдинок составлял 120 мм.

Для Литвы характерны локальные опасные погодные явления. Так, к примеру, в Ниде в ноябре 2008 года наблюдался большой уровень снега, свыше 40 см, в то время как во всей Литве снега не было, и даже в находящейся в 30 км от Ниды Юодкранте снега было мало.

Одно из запомнившихся природных явлений – ураган «Анатолий», случившейся 4 декабря 1999 года, когда скорость ветра достигала 40 м/сек. Из катастрофических явлений, происходящих в зимний период, стоит отметить снежную пургу. 6-7 января 1982 года началась пурга, скорость ветра достигала 30 метров в секунду, шел сильный снегопад, температура опустилась до 25 градусов мороза. Именно в эту страшную непогоду заблудилась и погибла спешившая к роженице фельдшер.

— И все-таки Литва находится в таком регионе, где нет разрушительных землетрясений, наводнений, цунами. Справедливости ради стоит отметить, что сейчас из-за информационной доступности мы стали более информированы о происходящих природных явлениях, и создается впечатление, что разнообразных катастрофических погодных явлений становится больше…

— Известно, что в оценке погодных явлений много субъективного. Гидрометеорологической службой стихийные природные явления фиксируются с 1961 года.

Хотя погода в Литве и переменчива, но для нашей территории не характерны какие-то экстремальные условия погоды.

Надо отметить, что действительно мы живем как у Христа за пазухой, на природу грех жаловаться. А статистика такова, что, к примеру, в 1990 году наблюдалось одно стихийное явление, в 1985-м – 5, в 2002 году — 28 стихийных явлений.

Например, в Бирштонасе в 2005 году было зафиксировано +35,7 градуса тепла, температурный рекорд был установлен в Зарасай и составлял +37,7 градуса. Этим летом десять дней подряд в период с 20 июля по 4 августа стояла рекордная по продолжительности жара. Однако температурный рекорд побит не был.

Температура воздуха в июле, августе превышала норму. Среднесуточная температура в конце июля была 23-26 градусов тепла, хотя норма для этого периода 17-18 градусов тепла. Август также теплее обычного от 1,5 до 4 градусов.

— Как ведутся наблюдения? Учитывают ли народные приметы?

— В Литве действуют 27 метеорологических станций. Получаем данные из Европейского метеорологического центра и моделируем погоду. Обучают специалистов на кафедре гидрологии и климатологии факультета естественных наук Вильнюсского университета.

С активной деятельностью человека изменилось и поведение флоры, фауны. Поэтому знаем народные приметы, но ими не руководствуемся.

Составление прогноза погоды – не просто должностная обязанность. Это творческий акт, требующий напряжения сил, вдохновения и мужества. В любом прогнозе погоды в той или иной степени присутствует неопределенность. В этой ситуации синоптик должен принять единственно верное решение, отвечать за которое придется, в первую очередь, ему. Поэтому часто и после смены на душе неспокойно, с тревогой поглядываю на небо. И могу радоваться раскатам грома, возвещающим о грозе, которую удалось предсказать.

— Как часто сбываются прогнозы погоды?

— Литовские метеорологи сотрудничают с международными организациями, пользуются данными метеорологов разных стран. Однако стопроцентный прогноз достаточно сложно получить, даже затратив существенные средства на организацию метеорологической службы. Прогнозы погоды не подчиняются теории вероятности. Существуют десятки численных моделей погоды. В основе климатической модели лежат фундаментальные уравнения. В них учитывают, например, движение воздуха, процессы обмена воздуха химическими составляющими с океаном, сушей, ледниками и другие физические процессы, а начальными условиями служат данные метеонаблюдений. С развитием компьютерных технологий увеличивается разрешение модели, что дает точность прогноза. На самом деле, качество прогнозов погоды существенно выросло.

Точность прогнозов погоды на первые сутки превышает 98%. Затем точность прогноза уменьшается, на пятый день оправдываемость прогноза составляет 70%. Наша метеослужба дает прогноз на 7 дней, на 10 дней определяются погодные тенденции. Конечно, синоптик получает позитивные эмоции, предсказав правильный прогноз. Так, по урагану «Анатолий» я дала верный прогноз и соответствующие рекомендации для населения, хозяйственных субъектов. Хотя для людей это была трагедия, но синоптик получил удовлетворение, что сумел дать точный прогноз. А бывает, что стоит прекрасная погода, а ты расстроен – ведь предсказывал дождь.

— А какие стихийные природные явления, происходящие в Литве, чаще других приводят к смертельным случаям?

— В Литве это чаще всего разряды молнии. Однажды летом в течение дня от разряда молнии пострадали 14 человек. Один из рекордных годов – 2001-й — гроза фиксировалась 24 дня. Несчастные случаи произошли и этим летом.

— Как меняется климат?

— Климат — это усредненное состояние погоды и он предсказуем. Климат включает в себя такие показатели, как средняя температура, количество осадков, количество солнечных дней и другие переменные, которые могут быть измерены в каком-либо определенном месте.

Мы живем в межледниковый период. Сейчас говорят о потеплении климата, винят в этом хозяйственную деятельность человека. Но ведь и много миллионов лет тому назад климат менялся от холодного до жаркого, а человека тогда не было. К слову, Европа за свою историю пережила немало ледниковых периодов. Последний из них, известный как Малый ледниковый, начался в XIV веке и, по мнению исследователей, был вызван замедлением Гольфстрима.

В целом климат нашей страны типичен для умеренных широт, в которых проживает большая часть населения Европы. Однако при внимательном рассмотрении обнаруживаются различия, главным образом между западными и восточными районами Литвы. Климат ее, прежде всего, подчинен «главному дирижеру погоды» континента — сырому воздуху Атлантики, поступающему с запада, чье увлажняющее влияние наиболее ощутимо на Балтийском побережье, особенно в полосе 50-70 км от моря. Там настоящие приморские условия, которые близки к западноевропейским: сырая, часто бесснежная зима, средняя температура января до 0 и выше. При продвижении на восток, вглубь континента, колебания температур возрастают.

Весна и осень в Литве характеризуются затяжными дождями. Климатические особенности Литвы определяет главным образом западный перенос воздушных масс умеренных широт Атлантики и Евразии. В целом для Литвы характерна сильная изменчивость погодных условий.

Что касается нашего региона, то в Вильнюсе метеорологические наблюдения ведутся более 200 лет и отмечено стойкое повышение температуры. Наши климатологи отмечают, что сокращаются календарные периоды зимы и лета, а увеличиваются весенний и осенний периоды.

— Можно спрогнозировать, какой будет осень, зима?

— К сожалению, точный прогноз дать сложно. Если бы синоптики имели такую возможность, то были бы, наверно, очень богаты и счастливы. Страны бы жили по-другому. Земледельцы и работники других сфер могли бы планировать свою деятельность. Ведь долговременный прогноз погоды – вторая проблема в мире после голода.

Предполагаем, что эта осень будет теплее и более сухой по сравнению со стандартной климатической нормой.

— Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА