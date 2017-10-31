  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.11.01 Текущий номер: N43 (1183) 26 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Несколько сотен литовских военных отправляются на международные учения в Германию

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 31, 14:00   |   Комментариев: 0

Во вторник более трехсот пятидесяти литовских военнослужащих отбывает на международные учения Allied Spirit VII (“Союзнический дух”) в Германию.

В ходе учений, которые начнутся 2 ноября и будут продолжаться почти весь месяц в тренировочном центре НАТО в Хоэнфельсе в Германии будет дана оценка умениям литовских военных планировать операции и управлять ими и пр., сообщил Минобороны.

Литовская военная бригада на этих учениях будет действовать как главный штаб, принимающий решения и управляющий операциями. В состав объединенной бригады войдут военнослужащие из стран – членов НАТО: Словении, Великобритании, Дании, США, Италии и Германии.

Руководство учениями Allied Spirit VII осуществляет командный пункт США по учениям в Европе. В прошлых учениях участвовало более 2,5 тыс. военных из девяти стран – членов НАТО, примерно такой же будет численность участников учений и в этом году.

BNS

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿