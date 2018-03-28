Несмотря на потепление цены на элеткроэнергию не снизились

На прошлой неделе электроэнергия дорожала во всем регионе биржи Nord Pool. В Литве и Латвии цены повысились на 2,5% до 43,64 евро за мегаватт-час, в Эстонии – на 0,2% до 42,33 евро за мегаватт-час.

Независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva сообщил, что рост цен был обусловлен ограничениями работы нескольких электростанций, особенно в Дании, где цена на электричество было довольно высокой – цена росла и из-за перебоев в электропередаче между Северными странами.

“За неделю в регионе Nord Pool спрос на электроэнергию вырос, однако из-за довольно малого количества осадков и сокращения объемов выработки ветроэлектростанциями поставки оставались ограниченными”, – говорится в пресс-релизе компании.

19-25 марта потребление электроэнергии в странах Балтии упало на 2% до 576 гигаватт-часов. В Латвии было потреблено 149 гигаватт-часов, в Эстонии – 185 гигаватт-часов, а в Литве – 242 гигаватт-часов.

Объемы выработки в регионе выросли на 4% до 505 гигаватт-часов: в Латвии электроэнергии было выработано 158 гигаватт-часов, в Эстонии – 279 гигаватт-часов, а в Литве – 68 гигаватт-часов.

BNS

Метки: Литва