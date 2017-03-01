Несостоявшееся государство?

Американский политолог Фрэнсис Фукуяма, приобретший мировую известность после того, как в момент крушения СССР поспешил заявить о наступлении «конца истории» и окончательном триумфе западной либеральной демократии и свободного рынка с США во главе, после избрания Дональда Трампа новым президентом Соединенных Штатов назвал эту страну «несостоявшимся государством». А глава Китая и самой большой коммунистической партии в мире Си Цзиньпин на форуме в Давосе выступил в качестве главного апологета капиталистической глобализации, т. е. по сути предложил Китай на ту роль, которая после 1991 года в глазах всего мира несомненно принадлежала США.

На фоне таких глобальных изменений амплитуда интеллектуальных колебаний в ведущих литовских СМИ, находящаяся в пределах от шубы Греты Кильдишене до насмешек над личностью нового президента США и первых шагов его администрации, производит удручающее впечатление. Как и демонстративное нежелание политической «элиты» учиться читать «знамения времен» (Мф. 16, 3), понять, что мир, возникший в 1991 г., с неизбежностью идет к своей гибели, и что, несмотря на то, что нынешняя государственность Литвы во многом является плодом событий 1990–1991 гг., дальнейшее сохранение этой государственности и обеспечение ее качества требуют не отчаянного цепляния за уходящее в историческое небытие прошлое (наследием этого неолиберального прошлого является, между прочим, и демографическая катастрофа нашей страны), а открытости новым подходам во всех сферах политики, в том числе и в сфере внешней политики.

Несколько юбилейных дат 2017 г. дают хороший повод более глубоко взглянуть на место Литвы в историческом процессе и ее отношения с двумя большими современными государствами – соседним и находящимся по ту сторону Атлантического океана.

В этом году исполняется сто лет Октябрьской революции 1917 г. – событию, имеющему огромное значение в истории российской и литовской государственности, да и в мировой истории в целом. Мы обязательно посвятим этому событию отдельное размышление, но в этой статье хотелось бы вспомнить другое чрезвычайно важное событие, произошедшее в 1917 г.

В том году в Первую мировую войну вступили США, до этого сохранявшие нейтралитет. В 1917 г. в России был запущен проект глобальный коммунистической гегемонии. (Напомним, что на государственном гербе СССР были изображены серп и молот на фоне земного шара.) В том же году на путь к своей глобальной гегемонии встали США. В отличие от России, имевшей тысячелетнюю историю государственности, США были относительно молодым государством, на политической карте мира появившимся в эпоху Просвещения. В отличие от российской государственности, в формировании которой деятельное участие принимало традиционное христианство (православие), США изначально были революционной страной. И не только потому, что на политической карте мира они появились в результате Американской революции 1775–1783 гг. В генеалогии США огромное значение имеет революция в Западном христианстве, произошедшая ровно пятьсот лет назад. Правда, лютеране – последователи начавшего эту революцию (Реформацию) в 1517 г. Мартина Лютера – были далеко не основной силой, колонизировавшей Новый Свет. Но у истоков английской колонизации Америки стояли убежденные сторонники революционного христианства – пуритане.

В книге «Истоки и смысл русского коммунизма» (издана в 1937 г.) философ Николай Бердяев большевизм трактует как вырождение русской религиозной идеи: «Вместо Третьего Рима в России удалось осуществить Третий Интернационал и на Третий Интернационал перешли многие черты Третьего Рима. […] Это есть трансформация русского мессианизма».

Современный американский католический историк Джон Рао критикует «американизм» – псевдорелигиозный культ Соединенных Штатов, выдающий себя за патриотизм, но на самом деле патриотизмом не являющийся. Подобно тому как Бердяев в большевизме усматривает вырождение русской религиозной идеи «Москва – Третий Рим», Рао в американизме видит вырождение пуританской религиозной идеи «Города на холме».

Пуритане XVII века Новый свет считали предназначенным Богом местом, на котором должно быть основано качественно новое общество в истории человечества, свободное от пороков Старого Света – «Новый Иерусалим», «Город на холме». Под воздействием идей Просвещения потустороннее измерение «Города на холме» слабело, но сама идея нового общества, свободного от пороков Старого Света, осталась. С образованием государства США эта идея получила мощный инструмент для своего осуществления.

Пуритане XVII века в Новом Свете «очищались» (английское слово «purity» значит «чистота») и «освобождались» от пораженных пороком государственных и религиозных структур Старого Света. По мнению Рао, миссию «освобождения» человека и построения нового общества таких «освобожденных» людей унаследовало секуляризированное (т. е. обмирщенное) пуританство, являющееся основой американизма. Американизм не является истинным патриотизмом, поскольку в этом псевдорелигиозном культе государство США является ценностью только до тех пор, пока выполняет мессианскую функцию «освобождения» человечества.

В зависимости от времени и места это «освобождение» может принимать разные формы, но общая тенденция процесса «освобождения» коренится в главной идее Просвещения (еще раз вспомним, что само государство США – кровное дитя эпохи Просвещения) – идее прогресса. Человек и человечество должны все более «освобождаться». Наиболее радикальные формы такого «освобождения» предусматривают разрушение всех традиционных общественных структур и моральных норм, которые объявляются «деспотическими» и насилующими «индивидуальность».

В частности, подлежат «деконструкции» институт традиционной семьи и национальное государство. Неотъемлемой частью такого «освобождения» человечества является глобальный «свободный рынок». Согласно Рао, американизм является таким же догматическим, революционным и деструктивным мировоззрением, как и марксизм. За фасадом идеологии освобождения кроются лицемерие и цинизм адептов американизма. В «освобождаемом» американизмом мире степень «свободы» прямо пропорциональна военной и финансовой мощи. Наиболее свободными являются те, которые «освобождают» мир, используя государство США в качестве инструмента такого «освобождения». Американизм заявил о себе на весь мир еще в 1823 г. знаменитой «доктриной Монро», все Западное полушарие объявившей зоной жизненных интересов США. В 1846–1848 гг. американизм «освободил» от Мексики и присоединил к США более половины ее территории. В 1898 г. в Испано-американской войне на Филиппинах американизм перешагнул в Восточное полушарие. На протяжении всего XIX в. американизм «освобождал» территорию США от индейцев. Он укрепил свое положение в мире после Первой мировой войны и еще больше – после Второй. 1991 год стал годом его глобального триумфа.

В «освобождаемом» американизмом мире настоящие патриоты своих стран (т. е. те, которые руководствуются в первую очередь национальными интересами) – в том числе и настоящие патриоты США – жрецами американизма (кого смущает этот термин, может заменить его на «глобализм», «либерализм», «неолиберализм», «новый мировой порядок» и т. п.), в чьих руках находятся и ведущие мировые СМИ, маргинализируются и клеймятся как «враги прогресса».

Именно это мы наблюдаем по отношению к новому президенту США. Случилось то, что, по мнению жрецов американизма, не должно было случиться. Кандидат, ратовавший за полное «освобождение» женщин от последних препятствий на пути к почти ничем не ограниченному праву на аборт, добивавшийся ускорения прогресса в деле «освобождения» человечества от традиционной семьи и на весь мир демонстрировавший восторженные эмоции по поводу убийства «освобождаемыми» ливийцами своего «тирана», проиграл.

С точки зрения псевдорелигиозного культа американизма, поражение Хиллари Клинтон и победа Трампа – грозный симптом того, что государство США может предать свою глобальную миссию и стать «несостоявшимся». Новый президент в своей инаугурационной речи пообещал «вернуть власть народу». Разве могут жрецы американизма и их прислуга в академических учреждениях и СМИ допустить, чтобы это обещание было претворено в жизнь?

Поэтому мы и являемся свидетелями беспрецедентной войны ведущих американских СМИ против нового президента США, войны, отголоски которой хорошо слышны и в Литве, за последнюю четверть века «освобожденной» от почти миллиона своих жителей.

Андрюс МАРТИНКУС, д-р гуманитарных наук

Метки: N9 (1149) 2 марта, Андрюс Мартинкус, Дональд Трамп, Мнение, Си Цзиньпин, СМИ, СССР, США, форум в Давосе, Фрэнсис Фукуяма