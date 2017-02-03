Нет общего мнения по поводу отпуска

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис выразил надежду на то, что на Трехстороннем совете удастся договориться об отпуске в 22, а не 20 рабочих дней. Глава правительства подчеркнул, что это важно для благосостояния общества и борьбы с насилием в семье.

«Одна из причин – чтобы работающие люди могли больше времени проводить с детьми. Чтобы им не пришлось думать, надо ли воспитывать детей, которым не хватает внимания, времени, палкой, ремнем и т. д. Так одна из причин – дольше побыть с семьей, восстановиться и отдохнуть. Думаю, что надо найти «золотую середину» – надеюсь, Трехсторонний совет прислушается и эти 22 дня послужат для блага общества», – сказал журналистам премьер.

На прошлой неделе уже состоялось заседание совета, но в вопросе продолжительности отпуска прийти к согласию не удалось.

Работодатели предлагают 20 дней отпуска в год, а профсоюзы хотят 22 дня.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Артурас Чярняускас сказал, что если этот вопрос не удастся решить с работодателями, то его будет решать парламент.

Гендиректор Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что предложение профсоюзов неаргументировано, поэтому работодатели не намерены уступать.

В начале января Сквярнялис выразил надежду, что дискуссии о спорных вопросах Трудового кодекса будут завершены до начала весенней сессии, которая начнется 10 марта, затем будет принят кодекс, который вступит в силу с 1 июля.

В конце прошлого года парламент на полгода отложил вступление в силу нового Трудового кодекса.

Сквернялис ранее обещал, что поправки будут внесены до июля 2017 г., чтобы жители и бизнес за полгода подготовились к новому порядку. Он обещал, что через полгода «социальная модель будет совсем иной».

Инф. «ЛК»

Метки: N5 (1145) 2 февраля, отпуск, рабочие дни, Саулюс Сквярнялис, Трехсторонний совет, Трудовой кодекс