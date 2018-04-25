Нетаниягу прилетел в США на встречу с Трампом и для участия в конференции AIPAC

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправился в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Также израильский премьер примет участие в конференции AIPAC.

Встреча с Трампом в Белом доме намечена на понедельник, 25 марта. Еще одна встреча двух лидеров состоится во вторник за ужином, сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра.

Премьер-министр Нетаниягу обсудит с президентом Трампом иранскую агрессию, попытки Ирана создать военный плацдарм в Сирии и способы предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Лидеры также обсудят вопросы укрепления сотрудничества в сферах безопасности и разведки.

Нетаниягу остановится в Блэр Хаус, официальном гостевом доме президента США.

Во вторник утром премьер-министр выступит на ежегодной конференции AIPAC. После этого Нетаниягу проведет серию политических встреч на Капитолийском холме: с лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом, с руководством Сената и с лидером сенатского меньшинства Чаком Шумером.

Также пройдут встречи в Палате представителей: со спикером Палаты Нэнси Пелоси, с руководством Палаты представителей и с лидером меньшинства Кевином Маккарти.

» Я отправляюсь в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом, я поблагодарю его за признание Америкой суверенитета Израиля на Голанских высотах, и обсужу с ним продолжение нашей совместной борьбы против агрессии Ирана», — сказал Нетаниягу перед вылетом в США.

NEWSru.com.il