Нетаньяху пригрозил не допустить блокирования Ираном Баб-эль-Мендебского пролива

🔊 Воспроизвести

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предостерег Иран от попытки заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, расположенный в Красном море между Йеменом и африканским континентом, передает «Интерфакс» со ссылкой на израильские СМИ.

«Если Иран попробует заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я уверен, что он столкнется с международной коалицией, которая попробует это предотвратить. И израильские вооруженные силы войдут в эту коалицию», — заявил премьер во время визита в город Хайфу.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал не только вернуть старые санкции против Ирана, но и ввести новые. Ожидается, что это произойдет 4 августа. В частности, США могут ввести запрет на импорт иранской нефти. Если это произойдет, Тегеран пригрозил заблокировать все поставки топлива в Персидском заливе через Ормузский пролив.

Власти Ирана ничего не говорили о Баб-эль-Мандебском заливе, однако на прошлой неделе йеменские боевики-хуситы, которых в Израиле связывают с Ираном, обстреляли саудовские танкеры в этом районе, что привело в приостановке нефтяного транзита по Красному морю.

На прошлой неделе Дональд Трамп разместил угрожающее сообщение в адрес президента Ирана Хасана Рухани в Twitter. «Никогда больше не смейте угрожать Соединенным Штатам, или вас ждут такие последствия, какие мало кто испытывал за всю историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные слова насилия и смерти. Берегитесь», — написал он, используя исключительно заглавные буквы.

NEWSru.com