Нетрезвых водителей не меньше

По словам полиции, ужесточенное наказание за нарушение Правил дорожного движения пока что не помогает сократить число нетрезвых водителей.

Начаты более 60 расследований в отношении лиц, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле.

Это примерно столько же, сколько было до введения ужесточенного наказания за вождение в нетрезвом виде.

Согласно новым правилам, с 2017 г. нетрезвым водителям, в крови которых найдено более 1,5 алкоголя, грозит уголовная ответственность: штраф, или арест, или лишение свободы сроком до 1 года. До Нового года за такое нарушение был предусмотрен штраф до 900 евро с лишением прав на 2-3 года или 10-30 суток ареста с лишением прав на 2-3 года.

Первый обвиняемый по новому закону о пьяных водителях осужден 11 января.

Вильнюсский участковый суд вынес приговор: конфискация автомобиля, штраф в размере 1883 евро и лишение прав на два года.

В крови вильнюсского охранника Г. Д. в момент задержания оказалось 2,58 промилле алкоголя, что соответствует тяжелой степени опьянения. Однако суд учел, что виновный сожалеет о произошедшем, ранее не был судим, не наказывался в административном порядке.

В 2016 году на дорогах страны было довольно безопасно. По данным статистики, в прошлом году на дорогах страны погибли 189 участников движения, или на 53 (21,9%) меньше, чем в 2015 году. Это лучшее достижение с 1952 года – в том году на дорогах страны погибли 180 человек.

На такие результаты повлияли улучшенная дорожная инфраструктура, интенсивное внедрение мер безопасного движения, усиленный контроль над нарушителями Правил дорожного движения и активная просветительская деятельность.

В прошлом году были реконструированы более 250 аварийных участков, на которых были внедрены меры, повышающие безопасность движения (кольцевые перекрестки, поручни и т. д.), были проложены и реконструированы пешеходные и велосипедные тропы общей протяженностью 14,6 км, были реорганизованы 17 аварийных перекрестков, из них 6 были переделаны в кольцевые, на отрезках дорог государственного значения в жилых территориях было внедрено почти 200 мер для сокращения скорости.

В 2016 году также были оборудованы 2 разумных светофора с функцией фиксирования скорости, были реконструированы 86 аварийных пешеходных переходов.

За последние 7 лет на дорогах государственного значения удалось сократить количество черных пятен (аварийных отрезков дороги) более чем в 10 раз – с 280 до 27.

Участников движения контролировали сотрудники полиции, которые в разных местах Литвы останавливали безответственных водителей, каждые выходные организовывались рейды на трезвость.

При организации просветительской деятельности шло тесное сотрудничество с заинтересованными учреждениями.

В 2016 году продолжались такие проекты, как «Давайте беречь друг друга на дорогах», «Безопасность движения в сообществах», участники движения постоянно призывались использовать светоотражатели.

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1143) 19 января, нарушение Правил дорожного движения, нетрезвые водители