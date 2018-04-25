Неудачная посадка самолета во время шторма в Сочи: пожар, разрушения, 18 пострадавших и один погибший

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Лайнер, прибывший в Сочи из Москвы в ночь на 1 сентября, при посадке выкатился со взлетно-посадочной полосы в русло реки. В результате у него загорелись оба крыла и левый двигатель, разрушилось шасси, была повреждена носовая часть.

На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 пассажиров, включая трех детей. Одному взрослому и двум детям потребовалась госпитализация, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Сотрудник аэропорта скончался в результате сердечного приступа.

На месте скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян, уточнили «Интерфаксу» в Министерстве транспорта РФ.

По словам главы ведомства Евгения Дитриха, погибший сотрудник первым прибыл на место аварии, помогал эвакуировать пассажиров и координировал работу служб аэропорта. У него не выдержало сердце.

Состояние здоровья двоих пилотов и четырех человек кабинного экипажа удовлетворительное. Пострадавшие получили в основном ссадины и ушибы, добавили в Минтрансе.

Перед посадкой самолета в районе сочинского аэропорта бушевали гроза, сильный дождь и шквалистый ветер, сообщила ТАСС заместитель начальника Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова.

По ее словам, в момент катастрофы наблюдался ливень категории «опасное явление», за час выпало 66,2 мм осадков, наблюдалось шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду и грозовая активность. В то же время специалист отметила, что такие ливни не редкость для субтропического климата Сочи.

По данным паблика Mash , из-за сильного ветра пилоты не смогли посадить самолет с первого раза и уходили на второй круг.

Mash привел рассказ одного из пассажиров «Боинга»: по его словам, посадка проводилась «в шторм и на потоки воды по взлетной полосе». При повторной попытке приземлиться воздушное судно развило большую скорость из-за бокового ветра.

«Не хватило полосы из-за скорости и ушли за ограду, рухнули в Мзымту, загорелся левый двигатель и оторвало оба крыла по частям. Благо течение сильное и керосин уносило», — рассказал источник Telegram-канала.

После эвакуации, по его словам, пассажиры спасались «как могли», все вокруг загорелось, а организация была «никакой», «на два с минусом». По его мнению, от взрыва самолет спас ливень и тот факт, что рейс около 40 минут кружил над морем и расходовал топливо. «Другие рейсы отправили на запасные аэропорты. Нам так не повезло, как им. Но мы родились в рубашке, и хоть это страшно, зато живы все», — заключил очевидец.

По факту аварийной посадки самолета возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ ), сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Авиакомпания Utair зарегистрирована в Тюмени, но так как самолет вылетал из московского аэропорта Внуково, то проверкой займется Московская межрегиональная транспортная прокуратура, сообщается на сайте ведомства. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе.

Проверку также начала Южная транспортная прокуратура. Ространснадзор со своей стороны проведет внеплановые проверки авиакомпании Utair, аэропорта Сочи и работы органов Черноморского центра организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация ОрВД».

Пассажирам самолета положены страховые выплаты на сумму до 2 миллионов рублей, сообщил глава Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

По его данным, ответственность авиакомпании перед пассажирами была застрахована в страховой компании «Сургутнефтегаз», размер компенсации установлен законодательством в пределах 2 млн рублей и зависит от полученных травм.

Всероссийский союз страховщиков взял ситуацию под особый контроль и будет оказывать пострадавшим всестороннюю помощь в получении выплат, подчеркнул Юргенс.

Разбившийся самолет должен был совершить обратный рейс в Москву, вместо него Utair предоставила резервный борт, который вылетел в 10:11 вместо 6 утра.

NEWSru.com