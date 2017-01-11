Неужели и ГНИ? Да!

Главный орган Литвы, по сути ответственный за всю финансовую жизнедеятельность государства – налоговая инспекция – оказался в тени скандала. Возможно, с примесью коррупции. Подозрения – более чем серьезные. Якобы глава службы мог протежировать интересы крупного бизнеса, налоги которого по идее и должны питать бюджет. Но, возможно, в Литве все перевернуто вверх тормашками: олигархи налогового бремени избегают или отдают «огрызки» прибыли, а вот простого человека – доят как корову. Повторимся, возможно.

Презумпция виновности?

Битву с тенью не на жизнь, а на смерть провозглашала еще совсем недавно Государственная налоговая инспекция (ГНИ). А эта тень, очевидно, посчитали в ведомстве, среди простых граждан. Последние годы СМИ Литвы буквально пестрят историями: от возмущенных эмигрантов, пересылающих деньги своим родственникам из-за границы, и переводы которых обкладывают налогами (сын переслал матери-пенсионерке несколько сотен заработанных тяжелым трудом фунтов стерлингов, а тут ррррраз, и налоговый инспектор появляется: а ну- ка отдай 15% подоходного налога!), до слухов, что все карточки скидок всех торговых сетей страны под контролем государства. Стоит себе бабушка-торговец в Гарюнай, трусы продает, но любит отовариваться в соседнем супермаркете у дома. И вот незадача, сумма проведенных через карточку покупок выше, чем заработанное за месяц на рынке! А давай-ка проверим тебя! И начинаются долгие-долгие походы к инспектору с попытками доказать, что ты не верблюд, а карточкой скидок пользовалась еще внучка, желая сэкономить, ибо для пенсионеров в некоторых магазинах отдельные скидки.

Другими словами, система не от обратного: налоговая инспекция должна обнаружить факт нарушения, предъявить его и ввести санкции. А наоборот, говорят столкнувшиеся с этим государственным органом. Достаточно ничем не подкрепленных доказательств, только косвенных фактов, чтобы сделать обвинительный вывод, а ты уже потом доказывай сам, что невиновен. И такая система действует уже много лет. В борьбе с теневой экономикой уже ввели ограничения по бесплатному съему наличности с банковских карт. Не хочешь, чтобы государство видело, на что тратишь деньги? Тогда плати дополнительные проценты. Да что там, в банкоматах купюры не больше 50 евро. Чтобы нечистоплотные граждане не могли тысячами снимать и тратить втемную. Мешок с деньгами под кроватью хранить сложновато. И все это можно было бы приветствовать: государство, мягко скажем, небогатое. Народ наш богат смекалкой. Проверять и контролировать – совсем не грех! Так думалось до прошлой недели.

Пока не появились сомнения, что, возможно, налоговая инспекция, либо ее руководитель, либо часть сотрудников, живет по разным стандартам. Если простых трудяг трясут так, что мало не кажется, то крупный бизнес купается в преференциях. Пока это только подозрения, что важно.

Что случилось?

Министерство финансов Литвы получило письмо от Службы спецрасследований в связи с возможной коррупционной деятельностью главы Государственной налоговой инспекции Дайнораса Брадаускаса и начало расследование на предмет служебного нарушения.

Дайнорас Брадаускас руководит Государственной налоговой инспекцией относительно недавно, однако в самой службе трудится с начала девяностых. Продвигаться по карьерной лестнице вверх вплоть до руководства не помешало его родство с именитым социал-демократом Бронюсом Брадаускасом. Сам отец, утверждают в партии Альгирдаса Буткявичюса, никак не помогал успехам сына. Так все делал сам, заверяют политики.

«Сегодня мы ознакомили господина Брадаускаса с началом расследования. Кроме того, предоставили ему ряд вопросов, связанных с расследованием. После того, как в среду мы получили информацию от Службы спецрасследований, я немедленно принял решение создать комиссию и начать расследование о возможном должностном преступлении», – в понедельник, 9 января, рассказывал министр финансов Вилюс Шапока.

Первоначально не называлась и причина подозрений. В первые дни скандала в литовских СМИ предполагали, что это связано с введением новых модулей учета i.MAS и i.VAZ. На системы потрачено свыше 3,5 млн евро, однако они до сих пор не работают корректно. В итоге основная версия совсем в другом, но об этом позже.

Социал-демократы связи отрицают

Глава Государственной налоговой инспекции Дайнорас Брадаускас не связан с Социал-демократической партией, заявили, тем не менее, в партии. В налоговой инспекции он работает с 1990 года, занимал разные должности, на которые был назначен вне зависимости от политической власти. В 2015 году Брадаускас был назначен на должность начальника Государственной налоговой инспекции путем публичного конкурса.

«Попытки СМИ связать Брадаускаса с политической силой из-за политических взглядов отца — некорректны. Сам Брадаускас никогда не являлся членом Социал-демократической партии», — заявили в партии.

Вопросы, как сообщают СМИ, о протежировании крупных игроков. Это печально известный в связи с коррупционным скандалом вокруг экс-лидера либералов Элигиюса Масюлиса концерн MG Baltic и даже империя Vilniaus prekyba, которая владеет «Максимой» и многими-многими другими предприятиями. Якобы, пишут средства массовой информации, эти компании с многомиллионными прибылями Дайнорас Брадаускас мог опекать от излишнего внимания своего ведомства.

«Комиссия расследует деятельность Брадаускаса, связанную с определенными решениями для некоторых бизнес-групп, кроме того, пользуясь служебным положением, он мог посторонним людям передавать не публичную информацию о юридических и физических лицах. Эту всю информацию комиссия в настоящий момент оценивает», – пояснил глава Минфина.

«Я прав»

Сам подозреваемый все отрицает. Обещает сотрудничать и твердо отстаивает свою правоту.

«Я сотрудничаю. Я чувствую свою правоту. И я буду стремиться, чтобы эта проверка закончилась как можно быстрее и прошла цивилизованно и объективно. Я готов ответить на все вопросы», – говорит Брадаускас.

А вопросы, признает госслужащий, из-за контактов, как он выразился, с представителями средств массовой информации в 2015 году. Конкретно: со знаменитым в деле о возможной взятке Элигиюсу Масюлису вице-президентом MG Baltic Раймондасом Курляндскисом. Он не просто крупный предприниматель, но и управляющий целым рядом литовских СМИ. Встречи были, утверждает Дайнорас Брадаускас, исключительно по журналистской линии.

«Журналисты часто задают множество вопросов. Да и много времени прошло, я уже и не помню. Журналисты многим интересуются. Они и позицию свою высказывают. Но это не означает, что я перешагнул разрешенные границы».

По его словам, сейчас он должен тщательно ознакомиться с представленной ему информацией, а потом подробно ответить на вопросы, представленные ему комиссией Министерства финансов. «Я не хочу публично спекулировать представленным материалом и обсуждать ход событий, чтобы добиться большей объективности, не оказывая влияния на группу, выполняющую расследование. Как в отношении ГНИ, так и в отношении ее глав выдвигаются высочайшие требования в смысле прозрачности, поэтому своими ответами я докажу комиссии, что моя деятельность соответствует стандартам прозрачности, выдвигаемым в отношении госслужащих», – добавил он.

Связи отрицают

Концерн MG Baltic пока скуп на комментарии. А вот хозяева «Максимы» буквально негодуют.

Компания распространила заявление, в котором утверждается, что Vilniaus prekyba постоянно предоставляет всю информацию, которую просит ГНИ, и никогда не оказывала никакого влияния ни на это учреждение, ни на его начальника. Впрочем, представитель компании Диана Доминене признала, что проводила переговоры с Брадаускасом, но они были официальными. Доминене категорически отрицает любые подозрения в оказании влияния.

«С тех пор как Дайнорас Брадаускас стал занимать должность заместителя начальника ГНИ, а после должность начальника, я встречалась с ним один раз. Это было во втором полугодии 2015 года — после того, как в обществе возник ажиотаж в связи с тем, что акционер компании Марцинкявичюс бросил необоснованные подозрения в уклонении от налогов предприятий, связанных с группой Vilniaus prekybа», — объяснила она. Встреча, по ее словам, была официальной, в ней участвовали и другие работники ГНИ, а также несколько работников предприятий Vilniaus prekybа. «На встрече мы сообщили, что будем сотрудничать в вопросе начатых ГНИ расследований и представили предложения, как ускорить процесс. ГНИ отказалась от любой нашей помощи, заявив, что тщательные расследования будут выполнены и в приемлемые для них сроки, с помощью материала, представленного налоговыми администраторами других стран, поэтому им не нужны документы наших предприятий, зарегистрированных за границей», — пояснила Доминене.

С тех пор как Брадаускас стал занимать должность заместителя начальника и позже начальника ГНИ, больше никаких других встреч или телефонных разговоров не было, подчеркнула представитель компании: «Я хотела бы подчеркнуть, что в допросе Службы спецрасследований не было никаких вопросов о Брадаускасе или расследованиях, которые проводит ГНИ в предприятиях, связанных с Vilniaus prekyba».

Требуют аудита

Тем временем председатель «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис, реагируя на опубликованную информацию, обратился в Министерство финансов и ГНИ, требуя, чтобы было выполнено тщательное расследование решений ГНИ, связанных с группами Vilniaus prekybа и MG Baltic, а также проведен аудит.

«Опубликованная информация шокирует высочайшим уровнем возможной коррупции. Такие подозрения в адрес главы ГНИ подрывают доверие ко всему государству и равенству граждан перед законом, обязательству честно платить налоги. Мы будем требовать, чтобы было проведено тщательное расследование и аудиторской деятельности, и решений ГНИ, связанных с одними из крупнейших бизнес-групп — Vilniaus Prekybа и МG Baltic. Если этого не сделают ГНИ и Министерство финансов, мы будем требовать парламентского расследования», — утверждал Ландсбергис.

Словом, Государственная налоговая инспекция стала едва ли не последним госучреждением, попавшим в нехорошую историю. Так и хочется воскликнуть: неужели и ГНИ?! Да, увы да.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N2 (1142) 12 января, ГНИ, Государственная налоговая инспекция, Концерн MG Baltic, коррупция, социал-демократы