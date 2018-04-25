Невидимая угроза

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Летние периоды аномальной жары приводят, в том числе, и к стремительному распространению патогенных микроорганизмов в водах Северного и Балтийского морей.

В последние годы среди таких бактерий обнаруживались и представители биологического рода вибрионов, способные вызывать сильнейшие воспаления и острые заболевания кишечника, пишет со ссылкой на исследования AWI научно-популярный ресурс Phys.org. В летние сезоны с умеренной температурой вибрионы также размножаются, но незначительно. Если же температура воды поднимается выше 22 градусов, рост их «поголовья» становится взрывным.

В прибрежных районах, в особенности Балтики, в прошлом уже фиксировались неоднократные случаи заболеваний, в том числе и с летальным исходом, связанные с бактерией Vibrio vulnificus.

Дополнительным угрожающим фактором является и новый механизм распространения микроорганизмов. Исследуя взятые из Балтийского и Северного морей образцы, ученые AWI установили, что вибрионам помогает размножаться не только тепло. Впервые исследователи продемонстрировали, что бактерии этого типа способны жить на поверхности микрочастиц пластика, во все возрастающих объемах попадающего в моря в результате деятельности человека. Эти микрочастицы легко переносятся водой, и вибрионы, по определению ведущего исследователя Гуннара Гердтса, становятся «безбилетниками», распространяющимися за пределы уже освоенных ими экосистем.

Специалисты литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа выяснили, что в некоторых прибрежных районах Балтийского моря в результате жары возможно размножение опасных бактерий Vibrio vulnificus, сообщает пресс-служба центра.

Бактерии Vibrio vulnificus интенсивно размножаются в теплой морской воде и могут вызвать инфицирование ран и заражение крови. Отмечается, что нагретая до 20 градусов морская вода идеально подходит для некоторых видов бактерий из рода Vibrio.

Бактерия Vibrio vulnificus встречается в морской воде и в устьях рек и вызывает у человека крайне тяжелые заболевания. Септицемия и раневые инфекции, вызванные этими микробами, быстро прогрессируют и часто заканчиваются фатально. У лиц с заболеваниями печени, почек, сахарным диабетом развиваются буллезные (образование пузырей) поражения кожи. Возбудитель может проникать через кожу при купании и вызывать раневую инфекцию, похожую на газовую гангрену, разъясняет Medpuls.

В этом году уже зарегистрировано несколько случаев инфекции, вызванной Vibrio vulnificus, в северных странах Европы. Все заболевшие заразились во время купания и все были старше 65 лет.

Заразиться можно также, употребляя в пищу морепродукты, выловленные в прибрежных районах Балтийского моря и не прошедшие термическую обработку.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в опасности находятся отдыхающие в прибрежных районах Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Дании, Финляндии и Германии.

В Центре инфекционных заболеваний и СПИДа сообщили, что указанная бактерия может вызывать диарею, инфицирование ран, тяжелую форму заражения крови. Наиболее опасны Vibrio vulnificus для людей со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями печени, онкологией, для пожилых людей. Случаи заражения детей встречаются редко. Бактерия Vibrio vulnificus не вызывает холеры.

Медики центра по хроническим заболеваниям и СПИДу Литвы рекомендуют жителям, находящимся в группе риска, не купаться в теплом Балтийском море и использовать в пищу морские продукты, прошедшие хорошую термическую обработку.

Информация «ЛК», BNS