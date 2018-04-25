«Независимость» будут выкупать

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Государство после 2024 года выкупит у норвежской компании Hoegh LNG судно-газохранилище Independence («Независимость») Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ), постановила правительственная Комиссия по развитию экономической инфраструктуры.

Взяв в банках кредиты на длительные сроки, оператор ТСПГ – компания Klaipėdos nafta сможет снизить затраты на его содержание для потребителей, прежде всего для Йонавского завода удобрений Achema, производителя электроэнергии Lietuvos energijos gamyba, других крупных производителей электроэнергии.

По оценке комиссии, это наиболее выгодный экономически и наиболее устойчивый стратегический выбор для Литвы, сообщило правительство.

«Зная, что Литве в будущем необходимо долгосрочное обеспечение поставок СПГ и по соображениям энергетической безопасности и конкурентных цен мы выбрали тот вариант, который дает самый большой экономический эффект и является стратегически наиболее устойчивым в долгосрочной перспективе. Литва сохранит в своих руках выход на международные рынки СПГ и одновременно получит огромную гибкость и возможности быстро реагировать в будущем на изменения рыночной ситуации», – сказал министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Помимо вопроса о выкупе судна, правительственная комиссия рассматривала вопрос о долгосрочной аренде терминала после 2024 года.

При принятии решения о приобретении судна-газохранилища предлагается распределить затраты на содержание ТСПГ в течение более длительного периода. Как отмечает кабмин, это позволит уже с 2019 года снизить их ежегодно как минимум на 23 млн евро – с 66 млн евро до 43 млн евро.

Подсчитано, что цена выкупа судна может колебаться от 121 млн евро до 160 млн евро. Конкретная цена в договоре с норвежской Hoegh LNG является конфиденциальной.

Тем временем премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что выкуп cудна-газохранилища позволит и далее обеспечивать энергетическую независимость страны, сократит затраты на содержание терминала и сохранит давление на цену на газ, поставляемый российским «Газпромом» по газопроводам.

«Сейчас наша единственная задача – обеспечить дальнейшую стабильную поставку природного газа. Сегодня через терминал поставляется половина всего потребляемого газа в Литве. Далее очень важно, чтобы сохранялось ценовое давление на монополиста («Газпром»), ведь если мы откажемся от терминала, и он уплывет, то цены могут подняться и на 20%. Третий аспект – это затраты на содержание терминала. Поскольку решение о приобретении терминала в долгосрочной перспективе принято уже сейчас, то затраты на его содержание ежегодно могут сокращаться на 23 млн евро», – заявил глава правительства в интервью радиостанции LRT.

По его словам, если отказаться от судна-терминала, то избыточной станет и стоившая 68 млн евро инфраструктура в Клайпедском порту.

Информация «ЛК», BNS

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса