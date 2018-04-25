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В первой половине 2019 года жители Литвы и предприятия, действующие на территории страны, смогут декларировать незаявленные доходы без каких-либо санкций со стороны государства.

«Все зависит от нашей сознательности. Видим, что «тень» очень быстро исчезает, уплата налогов становится модной. Я думаю, что присоединятся многие люди, некоторые компании — те, кто испытывает угрызения совести, что, возможно, настало время жить цивилизованно, что нам не все равно, что будет в Литве», — отметил министр финансов Вилюс Шапока.

Налоговая амнистия будет распространяться на доходы, полученные с 2014 года. Льготный период продлится полгода. Власти ожидают, что это позволит сократить долю теневого сектора, которая, по последним данным, составляет до двух миллиардов евро в год.

Информация «ЛК», BNS