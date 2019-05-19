Ни дня без Facebook

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Facebook, Facebook Messenger и электронная почта – это приложения, без которых большинство литовцев не протянули бы и дня. В списке самых популярных приложений оказались также YouTube, Instagram, Viber, Google Maps, WhatsApp и другие. Эти тенденции были выявлены в ходе онлайн-опроса жителей Литвы, проведенного Telia.

Правда, были некоторые владельцы смартфонов, у которых нет самых популярных приложений, но таких всего 7%.

48% опрошенных указали, что ни дня не протянули бы без Facebook, 38% – без Facebook Messenger и 33% – без приложения электронной почты. В список самых востребованных программ также вошли банковские приложения (18%), YouTube (14%), прогноз погоды (12%) и Instagram. Последнее особенно важно для респондентов в возрасте 18-29 лет.

Когда у участников опроса спросили, какое приложение они первым открывают утром, большинство из них, 32%, назвали тот же Facebook, на втором месте осталась электронная почта (17%), на третьем – погода (15%).

В опросе приняли участие 1018 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.

Подготовлено литовскими СМИ