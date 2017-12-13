Николай чудотворец

Дело идет к Рождеству. Чувствуете? Ну, конечно! Витрины и прилавки магазинов завалены всякой блестящей дря… Елочными украшениями они завалены. Покупательские взгляды можно разделить на три категории: хищный у тех, кто ищет подарок, и сам процесс поиска ему нравится; отчаянно-страдальческий у тех, для кого выбор подарков – мука; умиротворенно-надменный, мол, давайте, давайте ищите, а я уже своим купил. Елки играют огнями чуть ли не на каждой площади. Возле них шмыгают носами разноцветные Санта-Клаусы, ожидая, когда расторопные фотографы пристроят к ним потерявших бдительность мамаш с детьми.

Но даже там, где нет этого назойливого пиршества мишуры, приближение Рождества ощущается. Достаточно заглянуть в православный календарь и пробежать взглядом праздники ближайшей недели. 19 (6 по ст. ст.) декабря, во вторник, день святителя Николая, архиепископа Мирликийского, самого любимого и почитаемого святого у христиан. Ведь именно он был прототипом новогодне-рождественских Санта-Клауса и Дедушки Мороза.

А прототипом их он стал благодаря одному эпизоду, который описывается в житии святителя. У одного бедняка (по другой версии, прогоревшего купца) было три дочери. Не выдать их замуж – значит обречь на голодную смерть. Кто ж их без приданого возьмет? Отчаявшийся отец собрался отдать девушек, как сказано в житии, «на поругание». И вот однажды кто-то подкинул им в окошко кошелек с золотыми. Этого вполне хватало, чтобы пристроить старшую. Через некоторое время таким же образом замуж была выдана средняя. И когда отец услышал звон падающего на пол кошелька для третьей, он бросился из дому, догнал по ночной пустынной улице удаляющегося незнакомца и окликнул его. Каково же было удивление экс-купца, когда в своем таинственном благодетеле он узнал молодого священника, племянника местного епископа, Николая. Это было в городе Патары в Малой Азии, в начале IV века.

Избегая мирской славы, Николай удаляется в соседние Миры, большой город в провинции Ликия (сейчас это турецкий городок Демре). Тут он, помимо своей воли, становится архиепископом. И дает себе слово посвятить жизнь тем, кто нуждается в его помощи. Господь поддерживает его благие намерения и являет на Николае Свои чудеса. А их он за свою долгую жизнь совершил немало: спасал целую провинцию от голода, избавлял невинно осужденных от смерти, был спасителем мореплавателей.

Постепенно в народном сознании он становится тем самым белобородым старичком, который дарит детям подарки. Кстати, поначалу только хорошим и послушным. А нерадивым хулиганам он вместо сладостей приносил розги.

Умер Николай около 345 года, 6 декабря. Это день его памяти и у православных, с учетом старого стиля, и у католиков. В Европе был обычай дарить детям подарки именно в этот день. Лишь позже он переместился на Рождество. У большинства народов этот полусказочный любимец детей так Николаем и зовется. Польский Миколай, венгерский и чешский Микулаш, немецкий Николаус и, конечно, Санта-Клаус. Вот только у греков его зовут Святым Василием. Это тоже объяснимо – 1 января день святителя Василия. архиепископа Кесарии Каппадокийской.

Хоть и имеет имя нашего Деда Мороза легкий языческий оттенок, но внешне он куда ближе к святителю Николаю, чем Санта-Клаус с вполне христиански благонадежными «анкетными данными». Сравните сами. На том кургузая курточка, на нашем богатая красная шуба, так напоминающая епископский саккос. На Санте легкомысленный гномовский колпачок, на Деде боярская шапка, которая сродни архиерейской митре. Да и богатырской статью Мороз – настоящий владыка, не то что его субтильный американизированный собрат.

Любовь и детей, и взрослых к Николаю-угоднику общеизвестна. Это выражается не только в том, что в каждой церкви вы встретите его икону, у которой всегда горит больше всего свечей. По всему христианскому миру множество храмов освящено в его честь. Знаете, сколько действующих православных Никольских храмов только в Литве? Семь! Правда, престольный праздник 19 декабря отмечается только в двух. Дело в том, что святителю посвящено два дня в году: 19 декабря (Никола зимний) и 22 (9 по ст.ст.) мая (Никола вешний), не считая того, что Чудотворец поминается каждый четверг.

И, так сказать, под занавес – о расписании праздничных богослужений в храмах-именинниках.

Рудамина (в славянской транскрипции Рудомино), Вильнюсский район, ул. Вильняус, 45-а. Вечернее богослужение 18 декабря в 17.00, литургия на следующий день, 19 декабря, в 8.00.

В Клайпедском Покрово-Никольском храме (ул. Смильтялес, 14-а) вечерняя служба тоже 18 декабря в 17.00, а на следующий день в 8.00 начнется водосвятный молебен (есть такая традиция – освящать воду на праздник), после чего начнется литургия.

С праздником!

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви.

Метки: N50 (1190) 14 декабря, религия