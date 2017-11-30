Низкое качество продуктов: про это знали

В Сейме прошло заседание временной парламентской комиссии, которая расследует ситуацию с поставкой на литовский рынок продуктов более низкого качества. Гости дискуссии — бывшие министры и главы других ответственных учреждений — утверждали, что раньше прецедент продуктов питания более низкого качества в Литве в крупном масштабе не расследовался.

Хотя уже в 2011 г. появились публикации о том, что на литовский рынок возможно поставляются продукты более низкого качества, внутри страны этим вопросом никто не заинтересовался. Более шести лет назад Чешская ассоциация защиты потребителей провела исследование, которое доказало, что качество продуктов, поставляемых новым странам ЕС, отличается.

«Хотя было бы естественным надеяться, что после таких открытий Литва сразу начнет пересматривать ввозимую в Литву продукцию, такие действия не были предприняты, потому что все усилия были направлены на рассмотрение жалоб отдельных клиентов, а не на наблюдение за общей тенденцией качества на рынке. Только когда в 2015 году министерство сельского хозяйства Чехии стало еще громче заявлять о возможно более низком качестве продуктов, Министерство сельского хозяйства Литвы письменно поддержало Чехию, но так и не взялось за личное расследование внутри страны», — утверждает парламентская комиссия.

По словам председателя комиссии по расследованию, представителя Союза крестьян и зеленых Гуоды Бурокене, целью встречи с бывшими министрами сельского хозяйства и юстиции, директором Национального института оценки риска продуктов питания и ветеринарии и бывшим директором Государственной службы защиты потребительских прав было выяснить, что точно было сделано в этом направлении, что было начато и что можно было бы продолжить.

«Для нас важно найти прежние расследования, узнать ход и увидеть изменения. Но после сегодняшней дискуссии сложилось впечатление, что, по сути, до сих пор в стране не было широко поднят этот вопрос, рассматривалась, исследовалась возможная разница в качестве продуктов питания и непродовольственных товаров. Были хорошие идеи, и они оставлены на идейном уровне, этой сфере уделялось слишком мало внимания», — отметила парламентарий.

Участвовавший в мероприятии директор Национального института оценки риска продуктов питания и ветеринарии Гядиминас Придоткас сказал, что в ближайших планах — выявить и аккредитовать методику исследований, по которой должны исследоваться все продукты и сформированы корзинки продуктов, которые будут исследоваться.

На заседании также выяснилось, что нередко поставляемая Литве продукция может отличаться от продукции, поставляемой другим странам, из-за того, что в Литве более низкие стандарты качества. Это означает, что, например, Германия может не принять на рынок продукцию, которую примет Литва, потому что отличаются стандарты качества. Поэтому, по словам Бурокене, стоит пересмотреть и требования к качеству внутри страны.

«Если стоимость товара соответствует немецким стандартам, а товар отличается по качеству — очевидно, что здесь что-то не так. Сегодня мы говорим о способах исследования качества продуктов, мы выясняем стоимость таких исследований. Все громче слышны разговоры не только о разнице в составе продуктов питания, но и об отличиях в составе стиральных порошков, покрышек и других непродовольственных товаров. Поэтому я хочу сказать: мы полноценная часть общества ЕС. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы мы получали товары такого же качества, и людям не нужно было ехать в другую страну и привозить домой в багажнике консервы, стиральные порошки или сладости. Я знаю, что это бывает, это не секрет, а проблема, которую мы должны решить немедленно», — заключила Бурокене.

«ЛК» уже писал, что после исследования состава ряда продуктов европейских производителей выяснилось, что 2/3 товаров отличаются по качеству от аналогичных, например, в магазинах Германии.

Инф. “ЛК”.

Метки: N48 (1188) 30 ноября, Гуода Бурокене, Сейм, Союза крестьян и зеленых