«Но не летят туда сегодня самолеты…»

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Президент Даля Грибаускайте из-за неисправности самолета не смогла в минувшее воскресенье вылететь в Ригу на торжества по случаю столетия провозглашения независимости Латвийского государства. К слову, президент также не участвовала в праздновании столетия государственности Эстонии в июне этого года. Тогда Д. Грибаускайте не смогла вылететь в Тарту из-за плохой погоды. Сразу почему-то вспомнились слова известного хита лихих 90-х о том, как мальчик хочет в Тамбов, но почему-то «не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда».

Отказала система контроля высоты

Литовская делегация во главе с президентом Далей Грибаускайте в воскресенье должна была отправиться в Ригу для участия в мероприятиях по случаю 100-летия независимости Латвии. Однако из-за неожиданной технической неисправности самолета Военно-воздушных сил Литвы Spartan делегация не смогла вылететь.

Делегация была проинформирована о неполадке уже по прибытии в Вильнюсский аэропорт. Как пояснил советник главы государства по внешнеполитическим вопросам Нериюс Аляксеюнас новостному порталу 15min.lt, делегация ждала в аэропорту почти два часа, пока устраняли неисправность самолета, поэтому не смогла бы успеть доехать до Риги на автомобиле.

«И с того момента, как мы узнали, что Spartan не полетит, было слишком мало времени, чтобы мы на машине успели на два основных мероприятия, которые были намечены, чтобы поздравить Латвию и латвийский народ, – это церемония возложения цветов и военный парад. На машине мы бы никак не успели», – сказал Н. Аляксеюнас.

Президент не вылетела в Латвию из-за отказа системы контроля высоты самолета, сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) страны.

По словам командующего ВВС полковника Дайнюса Гузаса, самолет с такой неисправностью становится неуправляемым. Неисправность была устранена в течение дня.

«При выходе из строя триммера самолет становится неуправляемым и нет возможности управлять его высотой», – указал офицер новостному агентству BNS.

«Вечером (в воскресенье. – Прим. «ЛК») он был отремонтирован, и этот самолет (в понедельник. – Прим. «ЛК») доставит премьер-министра в Брюссель», – добавил он.

В настоящее время в арсенале Литовской армии имеется три транспортных самолета Spartan. Один из них после прошлогодней аварии еще ремонтируется, другой в воскресенье завершил так называемые регламентные работы, но утром на нем еще нельзя было летать, заявил командующий ВВС.

«По второму самолету мы завершили регламентные работы, и вчера он был полностью обкатан. Так что вчера вечером у нас было уже два самолета», – сообщил полковник.

Неисправности в пределах нормы

Однако не вылетевший в Ригу в воскресенье в связи с неисправностью самолет ВВС Spartan в понедельник вновь сломался уже в Брюсселе, когда на нем должен был вернуться в Литву премьер-министр Саулюс Сквярнялис после встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.

В связи с неисправностью самолета делегация премьера вернулась в Литву рейсовыми самолетами через Польшу.

«Неисправности самолета ВВС Литвы Spartan соответствуют существующим техническим нормам», – заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

«Действительно, эти самолеты Spartan – рабочие лошадки, которые трудятся каждый день, их загруженность действительно большая. Если посмотреть на неполадки, которые имеются, то они соответствуют существующим техническим нормам», – заявил во вторник радиостанции Žinių radijas из Брюсселя Р. Кароблис.

Министр отметил, что загруженность армейских самолетов очень велика и их основным назначением не является перевозка высокопоставленных должностных лиц.

Руководители Литвы поздравили Латвию

Президент Даля Грибаускайте, спикер Сейма Викторас Пранцкетис и премьер-министр Саулюс Сквярнялис поздравили Латвию с празднованием 100-летия независимости. Д. Грибаускайте поздравила всех жителей Латвии в специальном видеопоздравлении, которое записала в Вильнюсском аэропорту.

Д. Грибаускайте подчеркнула, что Латвия особенно дорога для Литвы.

«Обе страны объединили не только судьбоносные события столетней давности, но и впоследствии – оружием и песнями – борьба за свободу и гражданские права, а также за важнейшие цели – восстановление и утверждение независимости Литвы и Латвии», – сказано в поздравлении.

По словам Д.Грибаускайте, отмечаемое в этом году столетие независимости всех стран Балтии является особым событием как для всех трех стран, так и для всей демократической и свободной Европы.

По словам президента, Латвия для Литвы остается не только историческим союзником и соседом, но и близким по духу единомышленником в свете современных угроз, с которыми мы вместе работаем над обеспечением безопасности, благосостояния и свободы своим гражданам.

В. Пранцкетис, поздравляя спикера Сейма Латвии (латыш. Saeima) Инару Мурниеце и весь народ Латвии со 100-летием провозглашения независимости, подчеркнул, что Литва и Латвия никогда не теряли общего направления, эффективные и конструктивные отношения продолжаются и сегодня.

«Я убежден, что тесное сотрудничество на двустороннем уровне и поддержка в развитии многосторонних форматов укрепляют нас, потому что мы говорим одним, более слышным голосом», – добавил спикер Сейма Литвы.

По словам С. Сквярнялиса, Латвия и Литва всегда были близкими союзниками, о чем свидетельствуют плодотворное сотрудничество в различных областях, активизация политического диалога.

Информация «ЛК», BNS