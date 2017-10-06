Нобелевская премия мира за 2017 год досталась Международной кампании за уничтожение ядерного оружия

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (ICAN). Об этом в пятницу, 6 октября, сообщается в Twitter Нобелевского комитета и на сайте организации.

Как говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета, принято решение вручить награду ICAN за ее работу по привлечению внимания общественности к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия, а также за новаторские подходы организации к достижению международного соглашения по запрету на владение странами ядерным оружием.

“Мы живем в мире, где риск использования ядерного оружия выше, чем это было в течение длительного времени. Некоторые государства модернизируют свои ядерные арсеналы, и существует реальная опасность того, что все больше стран попытаются получить ядерное оружие, примером чего может служить Северная Корея”, – указали в Нобелевском комитете.

Ядерное оружие представляет собой постоянную угрозу для человечества и в целом для жизни на земле. Мировое сообщество ранее принимало международные соглашения по запрету на использование наземных мин, кассетных боеприпасов, биологического и химического оружия. Ядерное оружие обладает более разрушительным потенциалом, но пока не стало объектом аналогичного международного правового запрета, указали организаторы премии. ICAN помогает устранить этот юридический пробел.

Созданная в 2007 году ICAN является коалицией сотен неправительственных организаций из примерно 100 стран мира. Инициатором создания коалиции выступило движение “Врачи мира за предотвращение ядерной войны”.

В частности, участники ICAN способствовали подписанию Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Договор был подписан в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года. К настоящему моменту документ подписали представители 53 государств, а Гайана, Таиланд и Ватикан ратифицировали его.

Россия не планирует присоединяться к договору. В Москве заявили, что конвенция не отвечает интересам российской национальной безопасности и может негативно сказаться на расстановке сил на международной арене. На этой неделе США призвали страны – члены ООН не подписывать ДЗЯО.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается “лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания”. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.

В этом году на премию мира претендовали 318 кандидатов, в том числе 103 организации. Больше номинантов было лишь в 2016 году – 376, отмечает ТАСС. Как и в предыдущие годы, в 2017 году выдвигать кандидатов на премию можно было лишь до 31 января. По истечении этого срока право номинирования сохраняли за собой только члены комитета.

Среди фаворитов в числе претендентов на премию в этом году называли участников разработки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Предполагалось, что за иранскую ядерную сделку премией могут быть отмечены глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и экс-госсекретарь США Джон Керри.

Кроме того, среди возможных лауреатов называли Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Экономическое сообщество стран Западной Африки, основательницу российского правозащитного центра “Мемориал” Светлану Ганнушкину и российскую “Новую газету”. Не исключался выбор в пользу блогера из Саудовской Аравии Раифа Бадави и бывшего главного редактора турецкой газеты Cumhuriyet Джана Дюндара.

Ранее сообщалось о том, что среди претендентов на премию в этом году оказались президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Французский политолог и глава “Центра политических и международных отношений” Фабьен Боссар заявлял, что выдвинул на премию Путина, отметив вклад российского лидера в борьбу с терроризмом. По данным экс-директора норвежского Института исследования проблем мира Кристиана Берга Харпвикена, глава Белого Дома Дональд Трамп был выдвинут на соискание награды гражданином США за приверженность идеологии “борьбы за мир с помощью силы”.

По информации из открытых источников, на премию мира в этом году были также выдвинуты президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совместно с почетным послом международного антиядерного движения “Проект АТОМ” Карипбеком Куюковым, бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, разоблачитель секретов Пентагона Дэниел Эллсберг, Папа Римский Франциск, врач из Демократической Республики Конго Дени Муквеге, сирийская НПО “Белые каски”.

В 2016 году премия мира была присуждена президенту Колумбии Хауну Мануэлю Сантосу за “решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране”.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине, физике, химиии литературе. Размер денежной награды в 2017 году вырос на 12,5% и достиг 9 млн крон (1,12 млн долларов).

Вручение премии состоится в Осло 10 декабря – в годовщину смерти Нобеля. Церемония, на которой будут присутствовать члены правительства и норвежской королевской семьи, пройдет в столичной ратуше на берегу Осло-фьорда.

NEWSru.com

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