Нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен званий «за расизм»

🔊 Воспроизвести

Лаборатория Cold Spring Harbor в США лишила первооткрывателя ДНК, лауреата Нобелевской премии Джеймса Уотсона почетных званий из-за его высказываний о неравных интеллектуальных способностях различных рас, сообщает РИА Новости.

В публикации сказано, что вызвавшие возмущение комментарии 90-летний ученый сделал в документальном фильме телекомпании PBS, который вышел в эфир 2 января 2019 года.

Согласно заявлению Cold Spring Harbor, исследователя лишили званий почетного попечителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса и заслуженного руководителя этой лаборатории.

Доктор Джеймс Уотсон, работая совместно с другими учеными, раскрыл структуру ДНК в 1953 году. Данное достижение считается одним из важнейших в мировой науке. Структура двойной спирали ДНК была предложена Френсисом Криком и Джеймсом Уотсоном на основании рентгенограмм, полученных Морисом Уилкинсом и Розалиндой Франклин. Позже эта модель строения ДНК была доказана, а Уотсон и Крик были награждены Нобелевскими премиями 1962 года. Среди лауреатов не было скончавшейся от рака Розалинды Франклин, так как премия не присуждается посмертно.

В 2007 году Джеймс Уотсон спровоцировал скандал, когда сказал, что чернокожие обладают менее развитым интеллектом, чем белые. «Я считаю, что Африка имеет мрачные перспективы. Вся наша социальная политика основана на убеждении, что интеллект чернокожих людей такой же, как и у белых, в то время, когда все испытания говорят об обратном. Люди, которые имели дело с черными работниками, согласятся со мной», – заявил тогда ученый в интервью The Sunday Times. После этого заявления Уотсон превратился в персону нон грата, ему пришлось отказаться от административных полномочий в Cold Spring Harbor Laboratory (крупнейший центр биотехнологических исследований в США, которым Уотсон руководил 25 лет) на Лонг-Айленде, Нью-Йорк.

«Я стал «не человеком». Никто не хочет признавать, что я существую. Меня выкинули за борт компании, в которых я работал. У меня не осталось другой прибыли, кроме академической», – говорил ученый журналистам после этого скандала.

4 декабря 2014 года нобелевская медаль Уотсона была продана на аукционе Christie’s. Он стал первым лауреатом этой престижной премии, который продал медаль при жизни.

Купил нобелевская медаль Уотсона российский миллиардер Алишер Усманов, заплативший за нее 4,1 миллион долларов. После чего покупатель заявил, что намерен вернуть награду владельцу.

NEWSru.com.il

Автор: James_D_Watson_Genome_Image.jpg: Cold Spring Harbor Laboratoryderivative work: Jan Arkesteijn (talk) — Этот файл является производной работой от: James D Watson Genome Image.jpg: , Общественное достояние, Ссылка