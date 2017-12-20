Нобелевский лауреат в Вильнюсе посмотрит пьесу о себе

В начале января в Вильнюс приедет лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

Она в Молодёжном театре в Вильнюсе посмотрит спектакль Эймунтаса Някрошюса “Цинк”, созданный по её книге “Цинковые мальчики” и Чернобыльская молитва”, сообщает театр.

“В центре спектакля – сама Светлана Алексиевич (актриса Алдона Бяндорюте). Её личность и путешествие по своему времени. Выдуманные и в то же время настоящие. Начиная с детства до профессиональных вершин. Это – путешествие одинокого создателя, имеющего одну цель – заминировать человека как минное поле. И свидетельствовать истину не историческими актами, но чувствами”, – говорится в пресс-релизе театра.

По окончании театра 3-го января зрители получат возможность поговорить с С.Алексиевич о спектакле и её собственном творчестве.

Родившаяся в 1948 г. в Украине писательница в настоящее время живёт в Белоруссии.

Путешествуя по территории бывшего Советского Союза, она собирает рассказы и свидетельства простых людей о тех болезненных случаях, какие имели место в период существования СССР. Из таких повествований и родился знаменитый художественно-документальный цикл

“Голоса утопии”. В него входят написанные с 1985 по 2013 гг. книги: “У войны не женское лицо”, “Чернобыльская молитва”, “Последние свидетели”, “Зачарованные смертью”, “Цинковые мальчики” и “Время сэконд-хенд”. В 2015-м за этот цикл писательница была удостоена Нобелевской премии.

В последние годы Алексиевич много разъезжает по миру, представляя свои произведения. Между прочим, она откровенно высказывает свою позицию относительно нынешнего положения России и в обществе, по вопросу ущемления прав человека, по другим острым и актуальным вопросам современности.

С.Алексиевич ранее приезжала в Литву весной прошлого года, и смотрела тогда в Панявежисе в театре им. Ю.Милтиниса поставленный по её книге “Чернобыльская молитва” спектакль.

BNS

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