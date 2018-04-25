Ночевавшие в Минобразования Литвы участники забастовки учителей ждут министра

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Ночевавшие в литовском Министерстве образования и науки представители бастующих учителей в четверг ждут министра Юргиту Пятраускене, чтобы начать переговоры о штатной оплате труда педагогов.

«Учителя спали в спальных мешках и на полу, как в старые добрые времена. (…) Почти сутки учителя ждут, когда придет министр», — сказала BNS зампредседателя Литовского профсоюза работников образования Эрика Ляйпуте-Стунджене.

Министерство в четверг объявило, что переговоры с профсоюзами начнутся раньше, в 10.15. Министр отметила запланированный на утро четверга визит в Панявежис.

После состоявшегося на прошлой неделе заседания представителей профсоюзов и министерства последнее составило пакет предложений и надеется, что в четверг он будет утвержден.

Однако возглавляемый Андрюсом Навицкасом и бастующий профсоюз критикует эти предложения. А. Навицкас обвиняет министерство в том, что не были приняты во внимание его требования, и утверждает, что документ подготовлен и согласован с другими движениями, представляющими учителей.

Литовский профсоюз работников образования, в частности, требует повысить коэффициенты зарплат учителей и уменьшить классы, изменить структуру штатной единицы учителя.

Бастующие третью неделю учителя говорят, что новая система непрозрачна и несправедлива. Министерство образования и науки отвечает на то, что она позволила повысить зарплаты учителям.

Когда начались забастовки, парламентская оппозиция инициировала интерпелляцию министру образования.

BNS