Ночью 27 июля будет самое долгое лунное затмение за 100 лет

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В ночь на субботу в небе можно будет увидеть уникальное явление — самое продолжительное лунное затмение за вековой период.

Затмение будет хорошо видно на всей территории России с 21:24 и до 1:20 по московскому времени. Полная фаза продлится 1 час 43 минуты. А Марс в эту же ночь приблизится к Земле на минимально возможное расстояние и станет ярче Юпитера, пишет TJournal .

В Москве полная Луна взойдет над юго-восточным горизонтом после 21:00, уже частично закрытая тенью Земли. И примерно через час там же появится Марс.

Максимальная фаза затмения наступит в 23:30, Луна будет находиться в 14 градусах над горизонтом, а Марс будет виден на шесть-семь градусов ниже Луны у южного горизонта.

Как рассказал Е1.ru инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, Луна настолько глубоко погрузится в тень Земли, что ее яркость будет в несколько раз меньше, чем у Марса. Оба небесных светила будут иметь красноватый оттенок.

В связи с предстоящим лунным затмением астрологи уже рисуют апокалиптические картины. «27 июля в 23:21 будет «кровавое» лунное затмение, когда Луна будет находиться рядом с Марсом. Опасаюсь, как бы не вспыхнули военные действия. Ведь Марс — это бог войны, а тут самое длительное затмение вблизи него. При таких условиях все может складываться очень драматично», — рассуждает астролог и предсказатель Влад Росс.

Великое противостояние Марса

Противостояние, или оппозиция, планеты — это такое ее расположение относительно Земли, когда она находится с одной стороны, а Солнце — с противоположной. Проще говоря, Земля оказывается между Солнцем и планетой. Противостояние — лучшее время наблюдений: планета видна на протяжении большей части ночи, ее блеск максимален и ее легко найти на небе, она обращена к нам дневной стороной и, самое главное, расстояние до нее минимально, так что в телескоп видно больше деталей.

Противостояния Марса происходят раз в 780 дней, то есть чуть реже, чем раз в два года, передает ТАСС. Однако из-за вытянутости орбиты Марса расстояние от него до Солнца меняется от 207 млн км до 249 млн км. При противостоянии в афелии (дальней от Солнца точке орбиты) между Землей и Марсом будет около 100 млн км. А вот в перигелии (ближней к Солнцу точке орбиты) планеты разделяет менее 58 млн км, и Марс выглядит почти вдвое крупнее. Такие противостояния называются великими и случаются лишь раз в 15-17 лет, и прошлое было в 2003 году. Ближе всего Марс подберется к Земле 31 июля, но и 27-го планету будет видно не хуже.

Затмение длиной почти 2 часа

Лунные затмения происходят всякий раз, когда Луна, двигаясь по орбите, попадает в тень, которую отбрасывает Земля. Каталог затмений XXI века насчитывает 229 записей, но только 85 затмений — полные. Во время них Луна целиком погружается в тень и окрашивается в красный цвет. Полные затмения обычно идут сериями: раз в четыре года по 3-4 затмения с полугодовым интервалом. 27 июля случится среднее из трех затмений текущей серии: первое было 31 января, последнее состоится 21 января 2019 года.

Однако и полные затмения не одинаковы: Луна может проходить по краю земной тени или через центр. В последнем случае затмение называется центральным, его продолжительность больше, а Луна в максимальной фазе темнеет сильнее. Из 85 полных затмений XXI века центральных лишь 24. Прошлое было в 2011 году, а следующее в Европе увидят лишь в 2040-м. Нынешнее затмение не только центральное, но еще и случится в апогее лунной орбиты, где скорость движения нашего спутника минимальна. Оттого полная фаза продлится рекордные в XXI веке 103,5 минуты.

Лунные затмения всегда случаются в полнолуние, когда мы смотрим на Луну с той же стороны, откуда светит Солнце. В этой фазе блеск Луны максимален, она светит в 10 тысяч раз ярче Марса.

NEWSru.com