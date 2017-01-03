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Ночью в Литве ожидается сильный снег и метель

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 03, 16:00   |   Комментариев: 0

В ночь на среду в Литве почти повсеместно ожидается снегопад, метель, температура упадет ниже нуля, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В среду почти повсеместно ожидаются сильные осадки, преимущественно снег, в южных районах – мокрый снег. Во многих районах прогнозируется метель. Ветер будет юго-восточный, южный, переходящий в юго-западный, западный, его скорость будет составлять 7–12 метров в секунду, почти повсеместно порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду. Температура ночью будет минус 5 градусов – ноль градусов, на побережье – около плюс 2 градусов. Днем будет облачно, температура будет от минус 2 градусов до плюс 3 градусов, вечером ожидается снижение температуры до 0 – минус пяти градусов, в северных районах – местами до минус 6-8 градусов.

В ночь на четверг местами прогнозируется снег, днем местами тоже выпадет снег. Кое-где возможна небольшая метель. Ночью почти повсеместно, днем местами ожидается порывистый ветер. Температура ночью и днем упадет до минус 10-15 градусов, в западных районах будет минус 7-9 градусов.

В пятницу и в выходные ожидается дальнейшее похолодание, местами до минус 20-24 градусов. Возможен небольшой снег.

BNS

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