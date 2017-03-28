Nordea: Экономический рост Литвы и Латвии будет самым быстрым в странах Балтии

Экономический рост Литвы и Латвии в этом году составит по 3% и будет самым быстрым в странах Балтии, прогнозируют аналитики крупнейшей в странах Северной Европы и Балтии финансовой группы Nordea. Между тем в Эстонии прирост составит 2,5%, отмечается в обнародованном во вторник экономическом обзоре Economic Outlook.

Гл. экономист банка Nordea Жигимантас Маурицас говорит, что стимулировавшее в последнее время рост экономики внутреннее потребление постепенно выдыхается, и основным движителем развития станет возрождение экспорта и инвестиций.

“Частное потребление останется важным движителем роста экономики, но оно своего пика достигло уже в 2015-2016 гг. Однако ускорятся инвестиции и экспорт. Инвестиции возрастут благодаря средствам ЕС и улучшению настроений инвесторов, а экспорт должен возрасти на рынки Скандинавии, Германии и США”, – отметил на интернет-конференции во вторник Маурицас.

В декабре прошлого года экономисты Nordea прогнозировали, что ВВП Литвы в этом году вырастет на 2,6% , Латвии – на 2,8%, Эстонии – на 2,4%.

По новейшим прогнозам быстрее всех в следующем году будет расти ВВП Эстонии (2,9%), а в Латвии и Литве прогнозировался прирост по 2,8% (в декабре соответственно – 2,9%, 2,6% и 2,4%).

Экономисты банка ожидают, что самая большая инфляция в этом году будет в Литве – 3,4%, а в Эстонии и Латвии цены в среднем вырастут по 3%.

Между тем самый быстрый рост зарплат ожидается в Литве (6%), а в Эстонии и Латвии они должны возрасти соответственно на 5,5 и 5%.

BNS

Метки: Nordea, Литва