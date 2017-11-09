Норвежцы передали России черные ящики вертолета, разбившегося у Шпицбергена

Норвежские спасатели завершили свою часть работы на месте крушения российского вертолета Ми-8 у побережья Шпицбергена. Об этом сообщает Норвежский следственный совет по расследованию авиационных происшествий (AIBN).

Как сообщалось, в ходе поисков спасатели извлекли из воды обломки воздушного судна. В частности, по данным AIBN, были подняты фюзеляж и хвостовая часть вертолета, а также речевой и параметрический самописцы – CVR (Cockpit voice recorder) и FDR (Flight data recorder).

FDR-устройство оказалось сильно повреждено. Его блок памяти не был найден совсем.

Найденные CVR и GPS-устройства были переданы специалистами в Москву. Здесь их изучением займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

В МАК получение устройств подтвердили. Там заявили, что речевой самописец оказался пригоден для расшифровки, она уже началась.

Параметрический самописец вертолета оказался поврежден винтом и разрушен, сообщил представитель комитета РИА “Новости”.

Обломки вертолета будут в ближайшее время доставлены на материковую часть Норвегии, где продолжится расследование ЧП.

Поиск пропавших пассажиров и членов экипажа осуществляется губернатором Шпицбергена Кирстен Аскхолт и сотрудниками полиции, отмечает AIBN.

До сих пор спасателям удалось обнаружить лишь одно тело. Личность погибшего уже установлена. Это научный сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Каулио Максим Валерьевич 19.07.1992 года рождения, сообщал 7 ноября сайт Генконсульства РФ на Шпицбергене.

Всего на борту потерпевшего крушение вертолета находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Воздушное судно пропало 26 октября после вылета из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Оно было обнаружено в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер.

NEWSru.com

Метки: В мире