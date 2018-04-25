Норвежский министр подал в отставку из-за скандала вокруг его отпуска в Иране

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Министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг подаст в понедельник прошение об отставке в связи со скандалом вокруг нарушения правил безопасности. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Aftenposten .

Причиной отставки функционера Партии прогресса является нарушение правил безопасности во время отпуска в Иране вместе с подругой, уроженкой этой страны. Так, министр привез с собой мобильный телефон, содержащий закрытую информацию, например, правительственную программу по организации рассмотрения дел заявителей. По мнению экспертов, существовал риск того, что устройство могло быть взломано. После возвращения министра из отпуска телефон был отправлен в Норвежскую полицейскую службу безопасности.

Сандберг также не сообщил заранее канцелярии премьер-министра о планируемой поездке. Премьер-министр Эрна Сульберг осудила действия политика, нарушившего правила, а сам министр признал свою ошибку. Как сообщает телеканал NRK , новым министром рыболовства Норвегии станет представитель Партии прогресса Харалд Том Несвик.

52-летний Харалд Том Несвик начал свою политическую карьеру в родном городе Олесунд, где более 20 лет входил в состав городской администрации. В 1997 стал членом парламента Норвегии, где занимал посты председателя комитетов по здравоохранению и экономике. Будучи выпускником института при Военном университете, дважды направлялся на работу в ООН.

Когда в 2013 году Партия прогресса вошла в состав правительства, Несвик стал членом парламента. Он уже рассматривался в качестве возможного кандидата на пост министра рыболовства, поскольку является специалистом по экспортному маркетингу и написал учебник по рыбной промышленности.