Ностальгия одолела!

Член Сейма, консерватор Лауринас Кащюнас обратился в Литовскую комиссию по радио и телевидению (ЛКРТ) с просьбой провести мониторинг и анализ программ, транслируемых основными литовскими телеканалами, чтобы выяснить, какую часть вещания отечественные компании уделяют аудиовизуальной продукции с учетом происхождения ее содержания.

«В последнее время на литовских телеканалах отмечается значительный рост объема транслируемой российской продукции. В такой российской продукции зачастую заметна пропаганда российского или советского образа жизни, элементы ностальгии по СССР, которые ведут к разочарованию в демократическом строе и прокремлевской ориентации. В данном случае важно подчеркнуть, что в России культура связана с политикой. Российское телевидение считает себя инструментом «мягкой силы», которая особенно важна в контексте информационной войны», – отметил депутат.

И он, и глава ЛКРТ Эдмундас Вайтекунас не сомневаются, что именно через популярную культуру в сознании некоторых жителей страны лучше всего закрепляются элементы ностальгии по советскому времени.

По мнению Л. Кащюнаса, люди, ощущающие ностальгию по советскому времени, связывают это с разочарованием в демократическом устройстве Литвы и с «прокремлевской геополитической ориентацией».

Итак, ЛКРТ проведя исследование, дала оценку официальному расписанию программ телеканалов за период 6-12 марта с целью установить, сколько эфирного времени отдано национальной телепродукции, а сколько – телепродукции из Европы, России или других стран.

Как оказалось по результатам исследования, большую часть эфирного времени (38%) созданная в России телепродукция, включая анонсы фильмов или программ, занимала на телеканале Lietuvos rytas, ненамного отстает канал BTV. На нем российские программы, фильмы, по информации ЛКРТ, занимали за неделю 35,5% эфирного времени. Правда, исследование не дало оценку тому, какую часть эфира занимает вклинивающаяся в содержание программы реклама, так что ее время было приплюсовано к времени транслировавшейся тогда программы или фильма.

В эфире телеканала TV6 российская продукция составляла более 7%, на телеканалах TV3 и TV8 – около 2%.

Содержание эфирной сетки телеканала LRT Lituanica за неделю полностью было литовским, ненамного отставал и канал Info TV, на котором было примерно 92% литовского содержания. Большую часть эфира литовские программы или фильмы занимали и на остальных каналах национального вещателя: на канале LRT Kultura – 77%, на канале LRT – 60%. Эти каналы, а также LNK, по данным комиссии, за неделю не показали ни одной минуты созданной в России продукции.

Инф. «ЛК»

Метки: N12 (1152) 23 марта, Лауринас Кащюнас, ЛКРТ, ностальгия, российское телевидение, телевидение, Эдмундас Вайтекунас