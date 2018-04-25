Novaturas намерен привлечь как можно больше клиентов из Белоруссии

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Один из крупнейших в Литве организаторов путешествий Novaturas намерен продолжать концентрироваться на деятельности в странах Балтии, но также будет стремиться привлечь как можно больше клиентов из Белоруссии — их число в последнее время также заметно растёт.

По словам директора Novaturas Линаса Алдониса, компания намерена сохранить свою нынешнюю бизнес-модель в Белоруссии, продавая своим клиентам в этой стране через свои местные агентства рейсы из Вильнюса.

«Мы считаем Белоруссию перспективным рынком. (…) Мы не планируем физически развиваться в Белоруссии, но у нас есть собственный план действий по привлечению белорусов для поездок через Вильнюс. Так мы работаем в Белоруссии в настоящее время, и так планируем работать следующие год-два», — сказал Л.Алдонис в среду, представляя финансовые результаты компании за первое полугодие.

Он отметил, что компания продолжит фокусироваться на рынке стран Балтии.

Количество клиентов Novaturas в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года аналогично увеличивалось во всех трёх странах Балтии: в Литве и Латвии количество поездок возросло на 43%, в Эстонии — на 38%. В Белоруссии их количество в этом году выросло почти на 86%.

Novaturas в первом полугодии заработал 4,4 млн евро чистой прибыли — на 24% больше, чем в январе-июне прошлого года, а доходы выросли на 43% до 80,2 млн евро.

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах Nasdaq.

BNS