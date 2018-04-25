Новая 500-километровая железная дорога соединит Венгрию, Сербию и Румынию

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В течение следующих десяти лет Венгрия намерена построить новую 500-километровую железнодорожную линию, соединяющую крупные города Венгрии, Сербии и Румынии. Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом газете Délmagyarország сообщил член парламента от правящей партии «Фидес» Янош Лазар.

Проект оценивается в 800 млрд форинтов (2,6 млрд евро). Железнодорожная линия соединит города Печ, Байа, Суботица (Сабадка), Сегед, Ходмезевашархей, Бекешчаба, Шалонта (Надьшалонта), Орадеа (Надьварад) и Дебрецен.

Ожидается, что правительства Венгрии и Сербии обсудят этот проект на совместном заседании в следующем месяце, сказал Лазар, добавив, что правительство Сербии готово принять участие финансировании.

Строительство участков Печ-Байа и Сегед-Бекешчаба будет завершено к 2022 году, а на завершение всего проекта потребуется 8-10 лет.