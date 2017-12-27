Новая метла мусорного рынка

Решением столичного городского совета с 1 мая следующего года сбор и упорядочение отходов начнут предоставлять новые компании. С этой даты также начнет действовать новый тариф за оплату услуг по сбору отходов, состоящий из двух частей.

Такой срок установлен с тем, чтобы перевозчики могли подготовиться к качественно новому уровню оказания услуг – обеспечить город контейнерами, соответствующим образом их маркировать, приобрести стандартные мусоровозы.

Конкурс по сбору и утилизации смешанных отходов выиграли три фирмы: ЗАО VSA Vilnius, ЗАО Ekonovus и ЗАО Ecoservice. ЗАО Ecoservice будет обслуживать большую часть города – микрорайны: Вяркяй, Фабийонишкес, Виршулишкес, Каролинишкес, северную часть Шнипишкес и Жирмунай, Антакальнис, Ново-Вильню, Пашилайчяй, Юстинишкес, Пилайте и Лаздинай, ЗАО Ekonovus – Науйининкай, Паняряй, Григишкес, южную часть микрорайона Расу и южную часть Вилкпеде. ЗАО Ecoservice будет обслуживать Сянаместис, Науяместис, Жверинас, южную часть Шнипишкес и Жирмунай, северную часть Вилкпеде.

Намечено 16 различных тарифных ставок: для многоквартирных и индивидуальных домов, для учреждений здравоохранения, гостиниц, учреждений общественного питания, садоводческих обществ и др.

Кроме того, в Вильнюсе на средства ЕС проводится строительство подземных и полуподземных контейнерных площадок. В столице откроется более 600 современных площадок, на которых будут установлены контейнеры как для смешанных отходов, так и для бумаги, пластика. Улучшение качества сбора, сортировки отходов позволит снизить загрязнение окружающей среды. В столице появится не менее 2280 подземных и полуподземных контейнеров.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (1192) 28 декабря, новый тариф, услуги по сбору отходов