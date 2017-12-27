  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.12.28 Текущий номер: N51 (1191) 21 декабря
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Новая метла мусорного рынка

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 28, 0:01   |   Комментариев: 0

Решением столичного городского совета с 1 мая следующего года сбор и упорядочение отходов начнут предоставлять новые компании. С этой даты также начнет действовать новый тариф за оплату услуг по сбору отходов, состоящий из двух частей.

Фото BFL/C.Жюры

Фото BFL/C.Жюры

Такой срок установлен с тем, чтобы перевозчики могли подготовиться к качественно новому уровню оказания услуг – обеспечить город контейнерами, соответствующим образом их маркировать, приобрести стандартные мусоровозы.

Конкурс по сбору и утилизации смешанных отходов выиграли три фирмы: ЗАО VSA Vilnius, ЗАО Ekonovus и ЗАО Ecoservice. ЗАО Ecoservice будет обслуживать большую часть города – микрорайны: Вяркяй, Фабийонишкес, Виршулишкес, Каролинишкес, северную часть Шнипишкес и Жирмунай, Антакальнис, Ново-Вильню, Пашилайчяй, Юстинишкес, Пилайте и Лаздинай, ЗАО Ekonovus – Науйининкай, Паняряй, Григишкес, южную часть микрорайона Расу и южную часть Вилкпеде. ЗАО Ecoservice будет обслуживать Сянаместис, Науяместис, Жверинас, южную часть Шнипишкес и Жирмунай, северную часть Вилкпеде.

Намечено 16 различных тарифных ставок: для многоквартирных и индивидуальных домов, для учреждений здравоохранения, гостиниц, учреждений общественного питания, садоводческих обществ и др.

Кроме того, в Вильнюсе на средства ЕС проводится строительство подземных и полуподземных контейнерных площадок. В столице откроется более 600 современных площадок, на которых будут установлены контейнеры как для смешанных отходов,  так и для бумаги, пластика. Улучшение качества сбора, сортировки отходов позволит снизить загрязнение окружающей среды. В столице появится не менее 2280 подземных и полуподземных контейнеров.

Инф. «ЛК»

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿