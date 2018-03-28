Новая модель оплаты труда учителей

Еще в ноябре прошлого года профсоюзы педагогов страны и правительство подписали соглашение, в соответствии с которым власть обязалась ввести штатную модель оплаты труда учителей. Эту модель обсуждали на заседании парламентского Комитета по образованию и науке.

Новая модель – с сентября

Как сообщает Министерство образования и науки, уже со следующего учебного года зарплаты учителям начнут рассчитываться как и большинству работающих: учителя будут получать зарплату за штат, а уже не за отдельные часы, как это было до сих пор. Планируется, что это позволит оплачивать учителям за все выполняемые для школьной общественности работы, а не только за уроки и связанную с ними деятельность.

«Создание этой модели – одна из главных наших работ, которая очень актуальна для тысяч учителей во всей стране. В подготовке модели участвовали и сами учителя, и руководители школ. Важно, что совместными усилиями удалось подготовить устраивающее все стороны решение и подготовить модель, которая укрепит социальную безопасность учителей, профессиональный рост и профессиональную привлекательность. Как и у всех других работающих, у учителей зарплата будет рассчитываться за штат», – отметила министр образования и науки Юргита Пятраускене.

Новая модель предусматривает, что полный штат учителя составит рабочая нагрузка в 36 часов в неделю. Всего это будет 1512 часов в год. Из этого количества до 1008 часов в год будет отводиться на их уроки, у начинающих учителей нагрузка будет до 750 часов в год. Остальное время отводится на неконтактные часы, т. е. связанную с уроками деятельность и на дополнительную работу для школьного сообщества.

Сейчас только 5% учителей работают 36 штатных часов в неделю, это составляет около 2300 учителей по всей стране. С введением штатной оплаты учителям будут созданы предпосылки для того, чтобы это число выросло в десять раз – до 23 тысяч.

Штаты в школах будут планироваться не только по предметам и воспитательным программам, но и в зависимости от компетентности учителей. По словам министра, руководитель школы самостоятельно будет решать, как более рационально распределить штаты, чтобы все учителя выполняли работу, соответствующую их компетентности. Учителя более высокой квалификации будут выполнять работу, соответствующую их компетентности: большую часть их штатного времени составит методическая работа, помощь начинающим учителям.

Новая система оплаты создаст благоприятный старт молодым учителям. Будет введен штат начинающего учителя. Начинающие учителя смогут уделять больше времени профессиональному совершенствованию, перенятию опыта и вести меньше уроков, чем их коллеги, имеющие больший опыт.

«До сих пор зарплаты не были привлекательными для молодых учителей, им школы обычно выделяли меньшую нагрузку. С введением штатной зарплаты у них будет то же количество штатных уроков – 36 часов, однако уроки составят не более половины рабочего времени. Остальное время будет уделяться подготовке к урокам, профессиональному совершенствованию, учебе на примере коллег, другим дополнительным работам», – разъяснила преимущество новой модели для молодых учителей Пятраускене.

Обойдется в 95 млн евро

Штатная оплата труда будет распространяться на учителей всех государственных и общеобразовательных школ самоуправлений, а также профессиональных школ и школ неформального образования. Эта оплата начнет внедряться с 1 сентября 2018 года. До этого времени руководители школ составят с учителями договоры на основе утвержденного школой должностного списка. Сколько штатов может получить конкретная школа, будет устанавливаться методикой расчета средств и их распределения. Эту методику своим постановлением будет утверждать правительство.

Всего на введение модели штатной оплаты труда будет выделено 95 млн евро, и модель будет полностью введена с 1 сентября 2019 года. С введением этой модели с 1 сентября 2018 года на зарплату учителей из государственного бюджета выделяется 17,4 млн евро.

В ближайшее время проекты правовых актов по реализации модели будут внесены на обсуждение в Сейм.

Мнение профсоюзов по поводу новой модели разное: часть организаций выступает против, другая видит в этом улучшение условий труда, повышение зарплат и новые социальные гарантии.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1205) 29 марта, Оплата труда, Юргита Пятраускене, профсоюзы педагогов, учителя