Новая работа лауреата «Оскара» Павла Павликовского

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30 ноября в литовских кинотеатрах начинает демонстрироваться особый фильм. Его режиссер Павел Павликовский в 2013 году получил «Оскара» за фильм «Ида» (англ. «Ida».). Сейчас он представляет новую работу — фильм «Холодная война» (англ. „Cold War“).

В мае 2018 года фильм был показан на престижном Каннском кинофестивале. Лента была не только хорошо воспринята иностранными журналистами, но и произвела огромное впечатление на жюри фестиваля, которое наградило ее в категории лучшей режиссуры.

Фильм стал главным хитом на родине режиссера в Польше и был представлен на премию Американской киноакадемии 2019 года за лучший зарубежный фильм. Награды Американской академии киноискусств, или просто «Оскар», не чужды полякам. Эту престижную награду в своих руках держали режиссер Роман Полански («Пианист»), оператор Януш Камински («Список Шиндлера»), режиссер Анджей Вайда ( «Человек из мрамора») и аниматор Леопольд Стоковский ( «Фантазия»).

В категории лучшего зарубежного фильма Польша была номинирована десять раз, из которых четыре раза были фильмы легендарного режиссера Анджея Вайды. Тем не менее какие бы видные польские кинокартины ни вписывались в мировое кинонаследство за пятьдесят лет, первый «Оскар» в 2013 году оказался в руках Павла Павликовского.

До «Иды» режиссер уже вышел на международный уровень с такими фильмами, как мелодрама «Мое лето любви» (англ.„My Summer of Love“), выпущенная в 2004 году, и серьезная социальная драма «Последний курорт» (англ. „Last Resort“). Обе эти ленты были созданы в Великобритании.

Теперь у режиссера снова есть очень высокий шанс украсить свой наградной шкаф «Оскаром».

История нового фильма Павла Павликовского — о мужчине и женщине, о тайной и бесконечно страстной любви во время «холодной войны». Между реалиями Польши и Парижа мечутся две молодые богемные личности. Он — меланхоличный отшельник, виртуозно играющий Шопена. Она — темпераментная красотка с завораживающим голосом. Хотя судьба к ним не благосклонна, они любят друг друга.

По словам режиссера, это лента не только о большой любви, но и о не очень светлом историческом периоде, когда Польша находилась под сталинским режимом. У людей не было выбора, кроме как подчиняться новому правительству или сопротивляться — зная, что на них будут охотиться соответствующие службы.

С 30 ноября «Холодная война» — в репертуаре литовских кинотеатров.

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