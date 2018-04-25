Новая встреча лидеров Южной Кореи и КНДР состоится в сентябре в Пхеньяне

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Третья в этом году встреча между руководителями двух корейских государств состоится в сентябре в столице КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap .

Договоренность о встрече в Пхеньяне была достигнута на переговорах, состоявшихся между делегациями Южной Кореи и КНДР в демилитаризованной зоне в деревне Панмунджом. В совместном заявлении представителей двух стран отмечается также, что в ходе переговоров были рассмотрены вопросы реализации декларации, подписанной по итогам апрельской встречи. Ранее представитель администрации президента Южной Кореи заявил журналистам, что Пхеньян будет рассматриваться как место встречи в соответствии с совместным заявлением предыдущего саммита.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 27 апреля провели встречу в Пханмунджоме. Это стало первым саммитом руководителей двух стран за последние 10 лет. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне. Вторая встреча лидеров прошла в Пханмунджоме в мае этого года .

12 июня в Сингапуре также прошла встреча Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Итогом переговоров стало подписание краткой декларации, в которой они оба обязались установить двусторонние отношения в новом формате, что может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова и снятию напряженности в регионе. Впоследствии Трамп уточнил, что санкции в отношении КНДР продолжат действовать до тех пор, пока не будет снята угроза в связи с применением Пхеньяном ядерного оружия. Он выразил надежду, что это случится уже в ближайшее время.

Вернувшись 13 июня в Вашингтон, Трамп вычеркнул КНДР из списка самых больших проблем США, заявив, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует. Однако эксперты обращают внимание на то, что пока не определены ни сроки денуклеаризации, ни способы контроля за ее ходом со стороны США и международного сообщества. Без этих деталей решение Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия выглядит как пустое обещание. Сама же денуклиаризация может растянуться на два — два с половиной года .

NEWSru.com